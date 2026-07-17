«Кама» передаст заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей «Атом» до конца года

«Кама» начала передачу первых электромобилей «Атом» покупателям, оформившим предзаказ. Всего до конца года производитель планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

Первую партию автомобилей будут выдавать до 15 октября. Сейчас заказ можно оформить на получение автомобиля в четвертом квартале.

Открытые предпродажи электромобиля начались в апреле. Цена составляет 3,98 млн руб. С учетом госпрограммы льготного кредитования — 3,055 млн руб. Кузов представлен в пяти цветах. «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт/ч, что обеспечивает запас хода около 500 км. Разработка автомобиля велась с 2021 года. Первый прототип «Атома» представили в мае 2023-го.