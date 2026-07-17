«Кама» передаст заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей «Атом» до конца года
«Кама» начала передачу первых электромобилей «Атом» покупателям, оформившим предзаказ. Всего до конца года производитель планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.
Первую партию автомобилей будут выдавать до 15 октября. Сейчас заказ можно оформить на получение автомобиля в четвертом квартале.
Открытые предпродажи электромобиля начались в апреле. Цена составляет 3,98 млн руб. С учетом госпрограммы льготного кредитования — 3,055 млн руб. Кузов представлен в пяти цветах. «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт/ч, что обеспечивает запас хода около 500 км. Разработка автомобиля велась с 2021 года. Первый прототип «Атома» представили в мае 2023-го.
Проект российского электромобиля «Атом» от компании АО «Кама» стартовал в 2021 году при поддержке «КамАЗа», а позже к инвесторам присоединился «Росатом», который через свою дочернюю компанию «Рэнера» приобрел долю в АО «Кама» за 6,2 млрд рублей. Изначально среди инвесторов также значился Рубен Варданян, но в октябре 2025 года он вышел из проекта. К 2024 году компания планировала выпускать до 100 тысяч электромобилей ежегодно к 2030 году.
Производить электромобили «Атом» планируется на московском автозаводе «Москвич» по соглашению о контрактной сборке. Первые опытные образцы в серийных кузовах должны были быть собраны на заводе «Москвич» до конца 2024 года, а серийное производство, согласно разным источникам, должно было начаться в 2025 году, но впоследствии сроки были сдвинуты. В декабре 2024 года «КамАЗ» объявил о старте программы предпродаж первой партии электромобилей «Атом» для сотрудников компании на особых условиях.
К октябрю 2023 года на электромобиль было получено 36 тысяч предзаказов. Компания также заключила соглашение с каршеринговым сервисом «Делимобиль» о потенциальной закупке 25 тысяч электромобилей «Атом». Планируется, что «Атом» будет выпускаться в модификациях для частных владельцев, такси и каршеринга, со специальной версией для такси без переднего правого сиденья. При этом он позиционируется как «гаджет на колесах» с собственной операционной системой Atom OS.