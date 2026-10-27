Ормуз выставил счет

В CREA поясняют, что столь высокий показатель в Штатах связан не только с тем, что моторное топливо подорожало сильнее, чем в других странах, но и с масштабами его потребления, в том числе использованием автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электромобили в США идет медленно, их доля в продажах новых машин за январь—август 2026 года составила лишь 7,3% против сразу 57% в Китае и 32% в Евросоюзе. Не защитили США от топливного кризиса и рекордные объемы собственной нефтедобычи — американские НПЗ закупают сырье по рыночным ценам, которые зависят от мировых котировок сырья.