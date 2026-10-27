Ормуз выставил счет
Потребители переплатили за топливо полтриллиона долларов
Подорожание бензина и дизельного топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке обошлось потребителям 169 проанализированных стран в дополнительные $468 млрд (по $60 на каждого жителя) подсчитали аналитики CREA. Больше всех переплатить пришлось потребителям в США — $160 млрд или $471 на душу населения. В более выгодном положении оказались страны, активно переходившие в последние годы на электромобили,— размеры их «переплаты за кризис» оказались существенно ниже.
Конфликт на Ближнем Востоке и вызванный им энергокризис обошелся потребителям бензина и дизельного топлива в дополнительные $468 млрд, подсчитали эксперты международного Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Переплата, как отмечают аналитики, эквивалентна примерно $60 на каждого жителя планеты.
Эксперты сравнили розничные цены на бензин и дизель на АЗС в 169 странах до начала конфликта (в январе-феврале) и в период с 1 марта по 14 октября. Отдельно были рассчитаны объемы потребления топлива (на основе статистики Международного энергетического агентства, которая учитывает расход топлива не только автомобилистами, но и транспортными компаниями и другими предприятиями,— так что цифры CREA, отметим, можно считать лишь условно точными).
Нарушение судоходства в Ормузском проливе, через который до войны проходили объемы нефти и нефтепродуктов, эквивалентные пятой части мирового потребления, а также удары по ближневосточным НПЗ, по данным CREA, привели в итоге к подорожанию дизеля в среднем по миру примерно на треть, до $1,55 за литр, а бензина — более чем на 20%, до $1,3 за литр.
Из-за этого, по подсчетам аналитиков, наибольшие дополнительные расходы из-за подорожания топлива пришлись на США — $160 млрд, в пересчете на одного жителя переплата составила $471. Также «в пятерке» — Канада ($422), Австралия ($386), Новая Зеландия ($342) и Бельгия ($330). По РФ данных у центра нет.
В CREA поясняют, что столь высокий показатель в Штатах связан не только с тем, что моторное топливо подорожало сильнее, чем в других странах, но и с масштабами его потребления, в том числе использованием автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электромобили в США идет медленно, их доля в продажах новых машин за январь—август 2026 года составила лишь 7,3% против сразу 57% в Китае и 32% в Евросоюзе. Не защитили США от топливного кризиса и рекордные объемы собственной нефтедобычи — американские НПЗ закупают сырье по рыночным ценам, которые зависят от мировых котировок сырья.
Страны, которые стали потреблять меньше топлива, чем раньше, смогли смягчить последствия кризиса (сравнивались показатели 2026 и 2023 годов). Например, сокращение топливного потребления позволило Китаю сэкономить около $10,8 млрд — почти пятую часть его дополнительных расходов из-за роста цен, Германии — $3,7 млрд. В пересчете на душу населения наибольшую экономию на допрасходах получила Дания — $72,5 на человека. В Финляндии этот показатель составил $33,4, в Австрии — $31,2, Норвегии — $30,8, Франции — $27,9. Свой вклад в такие результаты внесла высокая доля электромобилей. Так, в Норвегии на полностью электрические модели в январе—августе пришлось около 98% продаж новых автомобилей, в Финляндии — 49%.
Помимо распространения электромобилей сократить зависимость от моторного топлива помогло увеличение доли железнодорожных перевозок в доставке грузов и некоторое снижение спроса на грузоперевозки со стороны строительной отрасли и промышленности, пояснили в CREA.