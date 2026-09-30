Зарядку протянули в частный сектор

Спрос на установку таких устройств в загородных домах вблизи Москвы стал рекордным, рассказали “Ъ FM” представители отрасли. А вот установить частную станцию во дворе ЖК или на улице становится все сложнее. Хотя на этот рынок уже пришли инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Свой электрокар в гараже позволяет сэкономить деньги, особенно если заряжаться по ночам и не платить транспортный налог. Столичные власти ввели такие льготы до 2030 года, а подмосковные — до 2028-го. Проблемы с бензином этим летом вызвали в Москве рекордный спрос на электрокары и гибридные автомобили: на новые — плюс 22%, с пробегом — почти на треть, посчитали аналитики «Авито Авто».

Но инфраструктура растет медленнее, чем автопарк, а процесс согласований может занимать до девяти месяцев, говорит генеральный директор компании «Простая энэргия» Роман Чепиков:

«Мы ожидаем повышенный спрос. Все зависит от того, какая позиция у управляющей компании, было ли проведено ОСС (собрание собственников так называемое) какие существуют "специальные технические условия". Одно дело — протянуть кабельную линию в несколько метров, а другое дело — сотен метров. Средняя стоимость установки зарядной станции "под ключ" — от 250 тыс. руб. до 850 тыс. руб. в Москве. Во дворе муниципальная земля, и установить там будет сложнее всего. Но надо отдать должное: город помогает. Вы посмотрите, сколько зарядных станций в Москве».

Московский регион по числу зарядных станций занимает четверть российского рынка — 2,5 тыс. точек. Дептранс обещает в ближайшие месяцы установить еще 500. А к 2030-му, согласно стратегии развития транспортного комплекса Москвы, в городе якобы будет 30 тыс. ЭЗС.

Это пока сухая статистика. В ЖК их будет, видимо, меньше. Хотя и до этого их строительство носило рекомендательный характер. На подземных парковках, по новым нормам МЧС, теперь разрешены только медленные зарядные станции, а на этаже не должно быть больше 10 электрокаров.

К тому же еще девелоперы обязаны строить «пожарные секции» (с огнестойкими перегородками и системами внутреннего тушения), а это еще плюс 50% к стоимости машиноместа. Средняя цена паркинга в московских новостройках уже составляет 5,5 млн руб. В своем доме все намного проще, говорит управляющий директор оператора сети зарядных станций для электромобилей PUNKT E Константин Алябьев:

«Не надо ни с кем ничего согласовывать, можно ставить не только в закрытом личном гараже, но и под открытым небом. Надо, чтобы их ставил грамотный электрик. Зарядная станция — это как 10 чайников — 50 тыс. руб. примерно, в зависимости от опций. Установка зависит от размера дома и точки подключения — от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Мы видим всплеск клиентов: в два раза выросла загрузка из-за этого зарядных станций. Идет рост и потенциальных инвесторов. Максимальный чек — это 100 млн руб. инвестиций. Но это уже сети регионального масштаба».

Несмотря на всплеск как со стороны частных клиентов, так и инвесторов, проблем с оборудованием нет, уверяют собеседники “Ъ FM”. Срок окупаемости инвестиций составляет от трех лет. Но Москва — самый непростой регион для установки частных станций. Нужны не только согласования, но и гарантированный трафик, отмечает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:

«Тот, кто решил поставить зарядную станцию, должен заплатить Москве за тот квадратный метр, арендовать площадь, сделать проект, согласовать его. Ему должны указать, куда кабель надо тянуть. И дальше получается очень интересная вещь: чтобы получить нормальный тариф, он должен обеспечить эту точку определенным количеством потребителей, мол, столько-то кВтч он должен потратить.

Если он не выбирает эту мощность, тариф у него меняется, и он становится дорогим. Люди готовы идти на этот риск, готовы инвестировать, но им нужно устраивать какие-то льготные каникулы. Государство должно, с одной стороны, хотеть развивать электромобили, а с другой стороны, обеспечивать инфраструктуру. Сейчас хорошее время».

Идеальное место для установки ЭЗС с точки зрения окупаемости — торговый центр. В среднем зарядка авто занимает 40-60 минут на быстрой станции. Это время водитель должен где-то провести. Но в Москве трафик падает и в ТЦ. Поэтому инвесторы смотрят на регионы. Перспективными, как утверждают собеседники “Ъ FM”, пока считаются Краснодарский край и Тюмень.

Аэлита Курмукова