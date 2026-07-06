Bentley анонсировал выпуск первого электромобиля

Британский производитель автомобилей класса премиум Bentley представил тизер новой линейки автомобилей. Она получит название Torcal в честь национального парка в Испании Торкаль-де-Антекера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

По информации профильных СМИ, в линейке будет присутствовать первый в истории компании полностью электрический автомобиль. Никаких деталей о характеристиках новой модели нет — компания лишь намекнула, что длина автомобиля составит пять метров, а запас хода на одном заряде около 480 км.

СМИ также сообщают, что несколько недель назад на немецком гоночном треке Нюрбургринг был замечен предположительно электрокар от Bentley. По неофициальной информации, новая модель будет, скорее всего, выпускаться на заводе в английском городе Крю, где расположены штаб-квартира и дизайн-центр Bentley.

Презентация новой линейки Bentley Torcal состоится 23 сентября.

Евгений Хвостик