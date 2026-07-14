«Неважно, есть топливо или нет — на это просто не надо тратить время»

Перебои с поставками бензина на АЗС ожидаемо подстегнули спрос на автомобили на новых источниках энергии (NEV). Рынок активно растет, подчеркивают производители, причем независимо от наличия топлива. Более того, первый этап адаптации пройден, и назрела необходимость регуляторных изменений: снижения размера субсидируемых государством скидок на покупку NEV-машин и ужесточение условий компенсации утильсбора. О том почему электромобили могут обогнать по популярности гибриды, а также о планах на развитие модельного ряда Evolute и Voyah рассказал “Ъ” управляющий партнер Evolute Андрей Резников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Evolute Андрей Резников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Управляющий партнер Evolute Андрей Резников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Учитывая топливные проблемы, видите ли вы рост интереса к гибридам и электромобилям? Фиксируете увеличение трафика в ваших салонах?

— Прежде чем дать ответ на этот вопрос, нам нужна система координат: как изменился спрос в первом полугодии текущего года к прошлому? В сегменте электромобилей и гибридов, на основании статистики «Автостата», произошел двукратный рост. А если говорить про бренд Evolute, то рост пятикратный: в первом полугодии мы росли в 2,5 раза быстрее, чем рынок.

Что касается последнего месяца — в дилерских центрах несомненно стало больше трафика. Мы видим, что отрасль пытается ответить на растущий спрос увеличением предложения. Насколько эта ситуация будет устойчивой и стабильной, время покажет.

— Трафик растет, а на реальные продажи ситуация с топливом повлияет?

— Начнем с того, что рост любого сегмента год к году в два раза — это уже аномалия. И она случилась…

— Вероятно, эффект низкой базы?

— Низкая база была в 2022–2023 годах, когда доля рынка NEV составляла 0,3% и 1,5%. В 2025 году доля NEV была 3,5%, а в 2026-м стала 6–7%. Мне не кажется, что такие показатели — низкая база. Это уже ощутимая доля рынка. Спрос на гибриды и электромобили устойчивый и хороший. Но у меня нет ощущения, что он связан с локальной, сиюсекундной ситуацией.

Мы видим тренд на то, что рынок почувствовал и понял преимущества: стоимость владения, комфорт управления, различные системы помощи водителям и возможность не заезжать на заправки.

Неважно, есть топливо или нет — на это просто не надо тратить время, если можно зарядиться в офисе или дома, сэкономив на этом время и деньги. В целом экономия при эксплуатации электромобиля, гибрида составляет от 350 тыс. до 500 тыс. руб. относительно одноклассников на ДВС (двигателях внутреннего сгорания.— “Ъ”) при пробеге около 100 тыс. км.

— Вы сказали про пятикратный рост по бренду Evolute. Это результат ваших чисто электрических моделей или флагман продаж — гибрид i-Space?

— Evolute i-Joy — лидер продаж среди электромобилей. Гибрид i-Space также занимает первое место, но в массовом сегменте гибридов. Обе модели вносят хороший вклад в наши продажи. Но результаты по i-Space, конечно, в три раза выше i-Joy: 1,5 тыс. и 4,5 тыс. машин соответственно. Абсолютный лидер NEV-сегмента — премиальный Voyah Free, но это другой класс машины.

— Поскольку на рынке очевидный тренд на гибриды, будете ли вы продолжать развитие электрической линейки Evolute или бренд будет углубляться в гибриды?

— На «Иннопроме» в этом году мы представили вторую чисто электрическую модель в текущей линейке Evolute — i-Sky, то есть на данный момент у нас два электромобиля и один гибрид. К концу года счет, скорее всего, будет 2:2 — две электрических и две гибридных машины.

В целом я очень позитивно оцениваю перспективы — именно на текущий момент — электротранспорта, потому что мы видим совершенно безумную скорость развития технологий по увеличению плотности энергии в батареях и соответствующее пропорционально быстрое снижение себестоимости производства батарей. Все это должно увеличить пробег в два-три раза на горизонте трех-пяти лет.

Я считаю, что к 2030 году мы можем увидеть i-Joy, который будет ездить 700–800 км на одной зарядке и стоить столько же, сколько в 2026 году.

И это уже будет переломный момент для гибридов: люди будут иметь возможность заряжаться, условно, раз в месяц и не думать о зарядке через один, два или три дня. Некая критическая масса будет достигнута, и она позволит электромобилям обогнать гибриды.

— Эксперты, наоборот, прогнозируют падение доли электромобилей и замещение ее гибридами...

— Мы говорим про будущее, и почему оно будет таким. В 2022 году все, мягко сказать, были очень пессимистичны относительно развития электротранспорта в России. Текущий объем продаж и спрос абсолютно опровергают этот пессимизм — скажем так, и отраслевой, и маркетинговый. Технологии идут вперед, и невозможно не меняться вместе с ними. Нельзя недооценивать скорость изменения технологий и их влияние на потребительский спрос.

— Мы заглянули в дальнесрочную перспективу, а если говорить про прогноз текущего года?

— Я думаю, что гибридов будет продаваться в четыре-пять раз больше, чем чистых электромобилей, поскольку гибриды действительно дают большую автономность и не заставляют задумываться о зарядке. Что касается рынка в целом, я думаю, что можно ожидать роста спроса на электромобили в 2,5–3 раза до конца года.

— Что будет с ценами по модельному ряду Evolute и Voyah? Ждать ли индексации?

— Я бы сказал, что у нас в стране есть индексация всего, и связано это с инфляцией. Наша индексация не будет превышать инфляционный рост этого года. Возможно, могут быть какие-то спекулятивные моменты на рынке, связанные с перепродажей машин. Но мы как дистрибутор планируем оставаться в рамках инфляционных индексаций.

— Насколько вы зависите от валютного курса?

— Мы, конечно, от него зависим: пока значительная часть комплектующих связана с импортом. Но в целом мы видим, что прогноз по рублю достаточно стабильный. Последние два года обещают бесконечную девальвацию, но по факту это очень сильная валюта.

— Какие новинки появятся в вашем модельном ряду в перспективе текущего года?

— Мы видим огромный спрос на i-Joy (класс B), поэтому решили расширить линейку класса C — это уже упомянутая мной новая модель электромобиля i-Sky. По идее, она должна гармонично занять место между классом B (i-Joy) и классом D (i-Space). У нее очень большая для класса колесная база — 2,77 м, разгон до 100 км/ч — 8 секунд, что для этой ценовой категории и сегмента очень неплохой показатель. Пробег в летнее время — больше 400 км благодаря батарее 62 кВт и мощность двигателя больше 210 лошадиных сил. Поэтому, мне кажется, эта модель должна понравиться. Планируем старт продаж на август этого года.

— Серийное производство уже запущено?

— Мы готовимся к нему. Машина будет производиться сразу по полному циклу, то есть сварка, окраска, сборка. И локализовываться в соответствии с требованиями Минпромторга по электротранспорту.

— В чем отличия обновленного i-Sky от предыдущей версии?

— Изменился форм-фактор — она совершенно другая. Я бы сказал, не обновленная модель, а совершенно новая относительно предыдущей. Это новая современная платформа. I-Sky — один из самых крупных кроссоверов в сегменте. Колесная база обеспечивает просторный салон и комфорт для пассажиров заднего ряда, а продуманная компоновка делает его универсальным как для города, так и для дальних поездок. Также модель подготовлена к нашим погодным условиям: есть обогрев передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. Кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катодную оцинковку.

— Вы сказали, что до конца года будет еще одна гибридная модель.

— Речь идет про i-Sky. Его же мы хотим сделать гибридом.

— А если затронуть следующий год…

— У нас есть идеи по поводу расширения модельной линейки, но пока они не материализованы в части продукта. Я думаю, что в следующем году точно добавится еще одна модель. Это будет «вау», но пока не будем раскрывать карты.

— Вы рассказали про Evolute, а какие планы по Voyah?

— Думаю, с сентября этого года мы запустим модель Taishan. Пока мы думаем, что еще можно поставить на рынок, потому что этот достаточно неожиданный для экспертов рынка рост доли электромобилей и гибридов требует расширения линейки. Скорее всего, по Voyah тоже появится одна или две модели. В Китае у Voyah уже семь моделей, а в России пока только три. Поэтому, конечно, мы будем анализировать спрос и расширяться.

— Модели Evolute и Voyah входят в программу льготного автокредитования и лизинга. Дилеры, скажем так, пугают клиентов тем, что объемы господдержки будут сокращаться. Это их продуктовая уловка или действительно с автопроизводителями ведутся подобные разговоры?

— С 1 июля лизинговая субсидия уменьшилась с 925 тыс. руб., или 35% от стоимости машины, до 500 тыс. руб., но не более 10% стоимости машины. Я думаю, что в потребительском кредитовании цифры могут быть схожими.

Первый этап господдержки у нас в стране пройден. Раньше люди просто боялись этих машин, нужно было делать паритет цен, чтобы отрасль начала работать. Сейчас мы видим отличный, хороший разгон рынка, и, конечно, логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могло ею воспользоваться. Я скажу, что мы еще в июне просили Минпромторг и писали письма о том, что мы видим целесообразным понизить субсидию, как это ни парадоксально звучит.

— Действительно, немного парадоксально, но логично в условиях дефицита бюджета. Обсуждается снижение лимита именно до 500 тыс. руб. или возможен другой порядок цифр?

— Да, хотя не исключена и другая планка.

— По данным НАПИ (Национальное агентство промышленной информации), по моделям Evolute и Voyah очень низкий уровень баллов локализации. С чем это связано?

— Это некорректная статистика. Мне кажется, в НАПИ кто-то плохо сделал домашнюю работу. Мы как автопроизводители имеем референс на единственную систему координат по уровню локализации — это Государственная информационная система промышленности. Если получить из нее справку, то вы увидите, что Evolute — среди массово производимых в сегменте NEV-брендов — по локализации технологических операций и компонентам получает 1220 баллов. Это абсолютный рекорд среди электромобилей и гибридов по такой локализации.

Плюсом к этому добавляется так называемая бумажная локализация: баллы за НИОКР. Достижение таких баллов — это не какая-то сверхзадача. Условно, можно потратить 10–20 млн руб. на разработки (что незначительная сумма для отраслевых инвестиций) и получить 1000 баллов.

Делать рейтинги на основании «бумажной локализации» некорректно, надо обсуждать именно индустриальную локализацию.

Не секрет, что есть машины, у которых нулевая локализация по технологическим операциям и компонентам. И если говорить про доступ к субсидиям, мы считаем, что без такой локализации, без инвестиций в реальное производство доступа к субсидиям быть не должно, как это уже работает в сегменте машин с двигателем внутреннего сгорания. Также в отрасли идет дискуссия по возмещению утильсбора: насколько подобная «бумажная локализация» должна давать возможность его возмещать.

— Какая сейчас минимальная планка по компенсации утильсбора на электромобили и гибриды?

— В сегменте электротранспорта это 1000 баллов, требований по технологическим операциям и компонентам пока нет, то есть утильсбор можно возмещать в полном объеме только на основании инвестиций в НИОКР. Мы считаем, что на сегодняшний день имеет смысл ввести минимальную планку по баллам за технологические операции и компоненты, такую же, как и по ДВС с 2024 года.

— Вы уже обращались с предложением в Минпромторг?

— Да, мы в обсуждениях, но все решения за Минпромторгом. Система поддержки автопроизводителей и стимулирования спроса, сформированная Минпромторгом, отлично работает, и кратный рост производства и продаж NEV в РФ хорошее этому подтверждение. Вместе с тем вопросы вызывают только баллы за «бумажную локализацию» и минимальное количество баллов для возмещения утильсбора. Фактически это приводит к тому, что между производителями, которые уже инвестировали в глубокую локализацию и создали полный производственный цикл — а это гораздо большие затраты на оборудование и персонал,— и компаниями, занимающимися только крупноузловой «отверточной» сборкой и получающими сопоставимое возмещение утильсбора без локализованных индустриальных процессов, создается большая экономическая диспропорция.

Не секрет, что часть компонентов в России на этапе небольшого объема производства могут быть дороже, чем в Китае.

Те, кто, как мы, активно интегрируются и закупают местную компонентную базу, несут большие издержки. Поэтому нужно уравновешивать ситуацию по реально достигнутым баллам локализации и «бумажным» в вопросе компенсации утильсбора.

— Вы сказали про 1200 баллов по Evolute без учета НИОКР, из чего они складываются? В целом какие у вас планы по локализации?

— Производство по полному циклу — сборка, сварка, окраска — дают 900 баллов, и плюсом мы получаем 300 баллов за прочие компоненты. Планы — идти с опережением и удерживать первое место по глубине локализации в своем сегменте. Детали пока не раскрываем.

— Учитывая высокий спрос на гибриды и электромобили, будете ли расширять производственные мощности вашей площадки под Липецком?

— Завод может производить 100 тыс. машин в год, пока нам достаточно.

— С какими финансовыми показателями вы закончили прошлый год? Какие ориентиры на текущий?

— В прошлом году выручка составила 35 млрд руб. По чистой прибыли мы вышли в небольшой плюс, несмотря на инвестиционные составляющие и прочие затраты на локальное производство. В первом полугодии этого года у нас четырехкратный рост.

— Сколько автомобилей Evolute и Voyah планируете продать в этом году?

— Отвечу так: мы хотим сохранить темпы.

— Достаточно сдержанно, учитывая растущий рынок. Кого считаете своими конкурентами?

— Не буду называть компании, но, полагаю, у нас в стране четыре производственных площадки активно начнут делать гибриды и электромобили. Хороший пример заразителен.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко