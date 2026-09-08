Renault представила полностью сделанный в Европе электрокар Dacia

Компания Renault представила новую модель бюджетного электрокара Dacia Spring. В отличие от первой модели, которая собиралась в Китае, новая полностью сделана в Европе. Производство Dacia в Китае теперь закрывается.

Как сообщают в компании, новая модель собирается на заводе в Словении. Автомобиль построен на новой платформе RG-EV Small. Он на 18 см шире и на 15 см длиннее, чем его предшественник. Новый Dacia Spring оснащен батареей 27,5 кВт/ч. Это обеспечивает ему запас хода до 250 км. Прием заказов на электрокар стартовал сегодня. Как обещает производитель, первые автомобили клиенты получат в начале 2027 года. Стоимость Dacia Spring европейской сборки будет составлять от €17,9 тыс. и от €19,4 тыс. в зависимости от комплектации. Предыдущая модель в 2023-2024 годах в самой простой комплектации стоила €18,7 тыс.

Вице-президент Dacia Франк Маротте заявил агентству Reuters, что перенос производства из Китая в Европу «позволит избежать высоких европейских импортных пошлин на китайские электрокары, а в некоторых странах также даст покупателям право на получение государственных субсидий».

Алена Миклашевская