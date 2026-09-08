Renault представила полностью сделанный в Европе электрокар Dacia
Компания Renault представила новую модель бюджетного электрокара Dacia Spring. В отличие от первой модели, которая собиралась в Китае, новая полностью сделана в Европе. Производство Dacia в Китае теперь закрывается.
Как сообщают в компании, новая модель собирается на заводе в Словении. Автомобиль построен на новой платформе RG-EV Small. Он на 18 см шире и на 15 см длиннее, чем его предшественник. Новый Dacia Spring оснащен батареей 27,5 кВт/ч. Это обеспечивает ему запас хода до 250 км. Прием заказов на электрокар стартовал сегодня. Как обещает производитель, первые автомобили клиенты получат в начале 2027 года. Стоимость Dacia Spring европейской сборки будет составлять от €17,9 тыс. и от €19,4 тыс. в зависимости от комплектации. Предыдущая модель в 2023-2024 годах в самой простой комплектации стоила €18,7 тыс.
Вице-президент Dacia Франк Маротте заявил агентству Reuters, что перенос производства из Китая в Европу «позволит избежать высоких европейских импортных пошлин на китайские электрокары, а в некоторых странах также даст покупателям право на получение государственных субсидий».
Европейская сборка меняет экономику модели прежде всего на границе: автомобиль не попадает под режим ввоза электромобиля из Китая, для которого страны ЕС в октябре 2024 года одобрили дополнительные сборы, достигающие 45%. Это важно и для машин европейских марок: повышенные тарифы распространялись на автомобили, произведенные в Китае, даже если их бренд был европейским.
Для покупателей эффект не сводится к цене импорта: в отдельных странах европейская сборка может дать право на государственную поддержку, но это не означает автоматической субсидии во всех странах. Тарифную защиту ввели после расследования, начатого в 2023 году: европейская сторона связывала ее с преимуществом китайских производителей, которое, по ее оценке, создают субсидии китайских властей.