В премиум провели электричество
На российском авторынке растет доля премиальных машин
Дилеры фиксируют рост продаж автомобилей премиум-класса: по отдельным оценкам, их доля приближается к 10%. Спрос разгоняет расширение предложения, в первую очередь за счет гибридных и электрических автомобилей, а также большая устойчивость покупателей таких машин к удорожанию кредитов и росту цен. Дополнительным драйвером для покупок может стать предстоящая с Нового года индексация утильсбора.
Доля премиальных легковых автомобилей в общей структуре продаж на российском авторынке за январь—октябрь умеренно растет, рассказывают отпрошенные “Ъ” дилеры. Это прежде всего связано с расширением предложения и изменением покупательских предпочтений, считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников.
«Появляется все больше технологичных автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками, которые привлекают покупателей современным оснащением, высоким уровнем комфорта и функциональностью»,— отмечает он. Дополнительный фактор — меньшая чувствительность части покупателей к изменениям условий кредитования и цены автомобилей, полагает господин Сережников.
По словам директора департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николая Иванова, доля премиальных машин в общем объеме продаж компании за десять месяцев увеличилась с 9,3% до 9,7%.
Основной прирост обеспечили три крупнейшие немецкие марки, поставляющиеся по параллельному импорту, реализация которых за десять месяцев увеличилась примерно на 40%, уточняет господин Иванов. «Ярче всего выросла Audi, продажи которой увеличились почти в четыре раза, и ее доля в премиальном сегменте поднялась примерно с 3% до 10%, поэтому одна эта марка добавила сегменту около 8 процентных пунктов роста»,— добавляет он.
В «Авилоне» также фиксируют рост продаж новых премиальных машин в январе—октябре. Среди наиболее востребованных брендов, уточняет Олег Сережников,— Voyah, Li Auto и Avatr, хотя рост наблюдается и среди традиционных европейских премиальных марок, включая Mercedes-Benz, Audi и BMW.
Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что ситуация в премиальном сегменте сегодня «выглядит хорошо». «В начале года клиенты занимали выжидательную позицию — слово "скидка" было в самом начале беседы. Но в середине года этот термин стал уходить с повестки и восстановился здоровый интерес»,— рассказывает он.
В целом премиум растет быстрее массового сегмента уточняет господин Иванов: продажи новых премиальных легковых машин в «Рольфе» увеличились год к году на 7,8% при росте общего объема продаж массового и премиального сегментов на 3,4%. В первую очередь это связано с эффектом базы: по объему премиум примерно в девять раз меньше массового, и любой дополнительный приток автомобилей дает ему заметно больший процент роста, поясняет он.
В массовом сегменте рост действительно более умеренный, соглашается Олег Сережников. По его мнению, это во многом объясняется высокой чувствительностью покупателей к стоимости автомобилей и доступности финансирования.
Для значительной части клиентов определяющее значение имеет не только первоначальная цена машины, но и размер ежемесячного кредитного платежа, расходы на страхование, обслуживание и дальнейшую эксплуатацию, напоминает топ-менеджер.
Директор автомобильного центра «Fresh. Москва» Максим Солодовник добавляет, что в премиальном сегменте друг с другом конкурируют новые и подержанные машины.
«Предположим, у покупателя есть 10 млн руб., он может купить невероятно продвинутую китайскую электрическую модель с заводской гарантией или приобрести за 8 млн руб. трех-четырехлетний проверенный дизельный BMW X5 — тогда еще останется “денежная страховка” на случай непредвиденного ремонта»,— говорит он. Есть покупатели, для которых премиум — исключительно большая немецкая тройка, а кто-то «раскусил» премиальные китайские машины: спрос есть и на те и на другие сегменты без особого смещения, резюмирует господин Солодовник.
В пользу дальнейшего хорошего спроса в премиуме — крепкий рубль и грядущее повышение ставок утилизационного сбора, считает Максим Солодовник. «Декабрь будет очень результативен: на повестке есть рост утильсбора с 1 января и возможное изменение курса валюты»,— вторит господин Ольховский.
Антон Алиханов, глава Минпромторга, о развитии авторынка, февраль 2026 года, ТАСС:
«Сейчас мы делаем упор на увеличение предложения новых моделей как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей».
По данным «Автостата», в январе—сентябре в России было продано 94,15 тыс. автомобилей премиум-класса, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Первое место занимает китайский бренд Tank (11,8 тыс. штук), второе — BMW (11,2 тыс. штук), третье — Voyah (10,8 тыс. штук).