«Предположим, у покупателя есть 10 млн руб., он может купить невероятно продвинутую китайскую электрическую модель с заводской гарантией или приобрести за 8 млн руб. трех-четырехлетний проверенный дизельный BMW X5 — тогда еще останется “денежная страховка” на случай непредвиденного ремонта»,— говорит он. Есть покупатели, для которых премиум — исключительно большая немецкая тройка, а кто-то «раскусил» премиальные китайские машины: спрос есть и на те и на другие сегменты без особого смещения, резюмирует господин Солодовник.