В ФНС опровергли сообщения об ошибочных начислениях налогов на электроавтомобили
Информация о массовых ошибочных начислениях налогов владельцам электромобилей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает «РИА Новости».
ФНС отмечает, что сообщения об ошибочном начислении налогов распространились в социальных сетях и СМИ. Журнал «Авто.ру» сообщил о жалобах автовладельцев на начисление налога на электрические машины в тех регионах, в которых он обнулен. В частности, жалобы поступали от водителей из Москвы и Подмосковья.
По данным ведомства, ФНС применила льготы по транспортному налогу за 2025 год с учетом региональных законов. Не во всех субъектах льгота предполагает полное освобождение от уплаты налога. Например, в нескольких регионах налогом не облагаются только электроавтомобили с определенной мощностью или машины из перечня Минпромторга.
Освобождение от налога в некоторых регионах также не распространяется на машины с двумя видами двигателей — электрическим и внутреннего сгорания. В Москве действуют ограничения на предоставление льгот по налогу. Кроме того, если владелец нескольких автомобилей не подал заявление на льготу, ее автоматически применят к машине с наибольшей суммой налога. В ФНС порекомендовали автовладельцам обратиться в налоговый орган за разъяснениями, за что именно им был начислен налог.
Льгота по транспортному налогу для электромобилей в регионах может быть условной, поэтому сам факт электрической тяги не гарантирует полного освобождения. Например, в Краснодарском крае в феврале 2022 года освобождение распространялось на машины мощностью до 150 л. с., а в Челябинской области в июле 2022 года из него предлагалось исключить дорогие автомобили из специального перечня Минпромторга, облагаемые с повышающим коэффициентом.
Значение имеет и конструкция автомобиля: в Татарстане в августе 2023 года льготу планировали предоставить только транспортным средствам исключительно с электрическими двигателями, то есть условие не охватывало машины с другим типом двигателя. Кроме того, льгота может означать не нулевой, а сниженный платеж: в Нижегородской области в октябре 2023 года для электромобилей была предусмотрена ставка в размере 50% от ставки для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, с продлением такого режима до 2026 года.