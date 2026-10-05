В ФНС опровергли сообщения об ошибочных начислениях налогов на электроавтомобили

Информация о массовых ошибочных начислениях налогов владельцам электромобилей не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает «РИА Новости».

ФНС отмечает, что сообщения об ошибочном начислении налогов распространились в социальных сетях и СМИ. Журнал «Авто.ру» сообщил о жалобах автовладельцев на начисление налога на электрические машины в тех регионах, в которых он обнулен. В частности, жалобы поступали от водителей из Москвы и Подмосковья.

По данным ведомства, ФНС применила льготы по транспортному налогу за 2025 год с учетом региональных законов. Не во всех субъектах льгота предполагает полное освобождение от уплаты налога. Например, в нескольких регионах налогом не облагаются только электроавтомобили с определенной мощностью или машины из перечня Минпромторга.

Освобождение от налога в некоторых регионах также не распространяется на машины с двумя видами двигателей — электрическим и внутреннего сгорания. В Москве действуют ограничения на предоставление льгот по налогу. Кроме того, если владелец нескольких автомобилей не подал заявление на льготу, ее автоматически применят к машине с наибольшей суммой налога. В ФНС порекомендовали автовладельцам обратиться в налоговый орган за разъяснениями, за что именно им был начислен налог.