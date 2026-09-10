Sinopec: доля электромобилей в Китае к 2030 году достигнет 80%

Китайская нефтегазовая корпорация Sinopec прогнозирует, что доля электромобилей в Китае продолжит расти в ближайшие годы, хотя к концу десятилетия этот рост может и замедлиться. К 2030 году она будет достигать от 75% до 80%, считает вице-президент Института разработок и экономических исследований при Sinopec Фейри Ван.

Госпожа Ван отметила, что такое распространение электромобилей приведет к снижению спроса на нефть в среднем на 1,2 млн баррелей в день. «Это соответствует примерно 15% всего спроса на нефтепродукты в Китае»,— заявила она.

Reuters пишет, что доля электромобилей в Китае уже одна из самых высоких в мире: она достигла 65% в июле текущего года против 53% в июле 2025 года и 5% в 2020-м.

Яна Рождественская