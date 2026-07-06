«Электрички» разогнали спрос

В столичных автосалонах раскупили почти все электрокары. Предложение не успевает за подскочившим с начала мая спросом. По оценкам дилеров, всего за несколько недель продажи выросли до двух-трех машин в день. При этом еще до топливного кризиса для реализации такого же числа мог потребоваться месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вырос спрос и на гибриды — за последнюю неделю июня на учет в ГАИ таких машин поставили на треть больше, чем в предыдущие семь дней. Собеседники “Ъ FM” отмечают: логистика поставок, в том числе параллельным импортом, не успевает за интересом автомобилистов к электрокарам. Статистика говорит: многие летом 2026 года приняли решение отказаться от машин с ДВС. Оживился и сегмент чистых электричек, и гибридов. Но в Москве в преддверии второй недели июля все упирается в наличие машин у дилеров.

По сравнению со средними недельными показателями для подключаемых гибридов рост составил почти половину.

В единицах лидируют Evolute i-Space, Geely EM-I и Voyah Free. По данным «Автостата», на вторичном рынке предложение «усохло» на треть, а цены пошли вверх. Чтобы закрыть брешь с наличием машин на батареях, нужно будет дождаться осени, приводит расчеты президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«На всю Москву максимум 500 автомобилей — это действительно немного. Изменить ситуацию можно будет только через два месяца, так что дефицит электричек, ввозимых из Китая, сохранится».

В 2025 году, по подсчетам «Автостата», новых владельцев нашли 12,5 тыс. новых электромобилей. До июня доля электрокаров в общих продажах была скромной — не превышала 1%. Вероятно, лето ситуацию изменит. Свою лепту внесет и параллельный импорт, отмечает управляющий партнер группы компаний «Престиж-Авто» Алексей Бармин:

«Параллельный импорт под льготный утиль тоже сильно вырос. Партии готовых к экспорту автомобилей быстро заканчиваются. Не все бренды имеют открытый прямой экспорт. Например, Changan отгружается без проблем и идет огромными партиями. С BYD чуть сложнее, но автомобили тоже привозят. Lynk 900 вырос в продажах. Zeekr 9X постепенно насыщает рынок, хотя это более нишевые варианты».

В моменте закрыть все заявки московских любителей электрической тяги не получится, даже с учетом машин с пробегом, соглашается гендиректор Frank Auto Ирина Франк:

«Когда есть спрос и нет предложения, люди звонят во все компании, и кажется, что востребованность выросла в 10 раз. Удовлетворить резко возросшую потребность сейчас сложно — рынок не был готов. Все автомобили с пробегом раскупили, а те, кто продолжает выставлять их на продажу, подняли цены».

Ажиотаж вокруг «электричек» (так собеседники называют ситуацию) некоторых толкает к посягательству на святое. Уже не раз поступало предложение о выкупе личного автомобиля, признается владелица салона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская:

«Скупили вообще все Lynk. Мне уже несколько раз предлагали купить мою Tesla. Все надеются, что через два месяца ситуация с бензином исправится. Люди хотят кататься и не мучиться.

У меня в семье есть и гибрид, и электромобиль — надо мной всегда смеялись, а теперь я смеюсь над ними».

Около четверти всех проданных электрокаров и гибридов собраны в России. В 2025 году свыше 90% этого сегмента изготавливались за рубежом.

Станислав Крючков