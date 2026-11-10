Киберриски примерили каско

«Росгосстрах» (занимает восьмое место на рынке добровольного страхования non life со сборами почти 70 млрд руб.) включил в каско электромобилей киберриски, объявила компания 10 ноября. Защита покрывает расходы на разблокировку, эвакуацию автомобиля до сервиса и перепрошивку ПО, если неправомерное воздействие на электронные системы сделало эксплуатацию машины невозможной, пояснили в компании. Киберриски автоматически входят в покрытие по классическому каско и не делают полис дороже. «Угон автомобиля будет покрываться стандартным полисом каско, вне зависимости от того, что использовали для угона — перехват управления, взлом, отмычку или разбитое камнем стекло»,— отмечает директор по продуктовой аналитике каско «Росгосстраха» Артем Мартьянов.