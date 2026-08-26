Punkt E: спрос на установку электрозарядных станций вырос с начала лета на 200%

Рост загрузки электрозарядных станций (ЭЗС) в условиях перебоев с топливом резко повысил спрос на их установку. Как рассказал “Ъ”, заместитель гендиректора по развитию оператора Punkt E (крупнейший оператор ЭЗС, включает 1,6 тыс. станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ) Александр Мироненко, c начала лета спрос на франшизу бренда вырос на 200%. В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) подтвердили “Ъ” рост интереса со стороны частных инвесторов, которые вкладываются в установку ЭЗС и отдают их в управление крупнейшим игрокам. По оценке АПОЭ, на начало года в России работало около 7 тыс. публичных ЭЗС, из них около 4 тыс.— быстрые.

По словам Александра Мироненко, загрузка публичных ЭЗС компании увеличилась на 63% в августе по сравнению с концом июня, в том числе за счет гибридных автомобилей: на фоне роста цен на бензин и перебоев с топливом их владельцы все чаще используют зарядную инфраструктуру. Похожую динамику фиксируют и другие крупные операторы, подтверждает председатель АПОЭ Армен Сафарян. Загрузка сети зарядных станций, по его словам, растет уже два с половиной месяца, но пока это эффект отдельных регионов—лидеров по парку электротранспорта, а не всей сети. Средняя загрузка сети в Москве вплотную подошла к порогу окупаемости — семь зарядных сессий на одну станцию в день: если в мае в столице на одну станцию приходилось четыре сессии, то в августе — уже шесть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарядное переустройство».