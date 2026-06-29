Объем продаж подержанных электромобилей в России вырос на треть за пять месяцев

Объем продаж подержанных электромобилей в России вырос на 34% — до 6 тыс. штук за январь-май 2026 года, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Только за май россияне купили свыше 1,22 тыс. электрокаров с пробегом (+25% г/г).

25,6% пришлось на подержанные электромобили японского Nissan — 314 экземпляров. На втором месте по объему продаж на вторичном рынке — китайский Zeekr (208 единиц). Также куплен 161 электрокар немецкой Volkswagen и 115 — американской Tesla. В топ-5 подержанных электромобилей вошел российский Evolute (61 шт.).

Среди моделей электрокаров с пробегом самым популярным у россиян остается Nissan Leaf (280 шт.). За ним следует Zeekr 001 (149 шт.). На третьем месте — Volkswagen Lavida (121 шт.). В пятерке лидеров модельного ряда также оказались Tesla Model 3 (54 шт.) и «Москвич 3е» (47 шт.).