Geely представила сверхбыстрое зарядное ИИ-устройство для электромобилей

Китайская автокомпания Geely представила новую зарядку для электромобилей Geely Smart Charging, в которой используются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Как следует из заявления компании, с помощью новой зарядки электромобили Lynk & Co 10 и Zeekr 001 можно зарядить с 10% до 70% за 4 мин. 30 сек., а до 97% — за 8 мин. 40 сек.

Как пишет Reuters, на сегодня это самая быстрая зарядка. Geely теперь опережает своих конкурентов в Китае, таких как BYD. Ранее в этом году BYD представила собственную сверхбыструю зарядку, которая заряжает электромобиль с 10% до 97% за 9 минут.

Geely сообщает, что в новой зарядке используется основанная на ИИ система Xingrui PowerMind, разработанная автокомпанией совместно с китайским ИИ-стартапом StepFun. Она управляет энергопотреблением и позволяет, в частности, снижать нагрев аккумулятора и повышать длительность его работы. Кроме того, ИИ координирует взаимодействие автомобиля, зарядки, аккумулятора, зарядных станций и других элементов энергетической системы.

Яна Рождественская