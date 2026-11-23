Спрос на литий вырос из-за увеличения производства электрогрузовиков в КНР
За первые десять месяцев текущего года производство электрогрузовиков в Китае увеличилось на 45%, до 600 тыс. штук. Об этом пишет Reuters со ссылкой на подсчеты исследовательского подразделения Bank of America — BofA Global Research. Агентство отмечает, что расширение производства электрогрузовиков стало неожиданным фактором, способствующим росту спроса на литий, который используется в аккумуляторах для электромобилей.
По оценке фонда Arcane Green Metal Fund, на электрогрузовики уже сейчас приходится около 7% всех поставок лития, а к 2030 году эта доля вырастет до 12%.
До этого на рынке были опасения перепроизводства лития при нестабильном спросе на него. Это связано, в частности, с замедлением спроса на электромобили в Китае — на самом активном рынке таких транспортных средств. В связи с этим цены на литий, достигшие максимума за несколько лет в мае текущего года, упали с тех пор примерно вдвое. Reuters отмечает, что, несмотря на спрос со стороны производителей электромобилей, цены на этот металл остаются очень нестабильными.