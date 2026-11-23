До этого на рынке были опасения перепроизводства лития при нестабильном спросе на него. Это связано, в частности, с замедлением спроса на электромобили в Китае — на самом активном рынке таких транспортных средств. В связи с этим цены на литий, достигшие максимума за несколько лет в мае текущего года, упали с тех пор примерно вдвое. Reuters отмечает, что, несмотря на спрос со стороны производителей электромобилей, цены на этот металл остаются очень нестабильными.