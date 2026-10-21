В Москве опробовали передвижную зарядку для электромобилей
Дептранс Москвы и «Росатом» начали тестировать мобильную станцию для подзарядки электромобилей. Робот, который сам приезжает заряжать авто, появился на парковке № 9080 на Триумфальной площади, рассказали в пресс-службе департамента.
«Внедрение беспилотных технологий в этом направлении откроет новые возможности для городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта для пользователей»,— прокомментировал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Станция имеет накопитель энергии емкостью 74,6 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 кВт. Робот можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение «Метро Москвы». На начальном этапе станцией управляет инженер, а в дальнейшем ее оснастят системой автономного передвижения.