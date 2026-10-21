В Москве опробовали передвижную зарядку для электромобилей

Станция имеет накопитель энергии емкостью 74,6 кВт·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 кВт. Робот можно вызвать на парковочное место и начать зарядную сессию через приложение «Метро Москвы». На начальном этапе станцией управляет инженер, а в дальнейшем ее оснастят системой автономного передвижения.