Range Rover выпустил свой первый электромобиль

Британский люксовый бренд Range Rover, входящий в группу Jaguar Land Rover (JLR), представил свой первый полностью электрический автомобиль. Range Rover Electric сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Его цена будет начинаться от £154 тыс. ($212 тыс.). В США компания планирует продавать более дешевую версию Range Rover Electric — от $138 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Range Rover Electric

Фото: jaguar land rover Range Rover Electric

Фото: jaguar land rover

JLR уже принимает заказы на новый автомобиль. Когда именно их начнут поставлять покупателям, пока неизвестно. Электромобили будут выпускать на заводе JLR в британском городе Солихалл. Компания сообщила, что там запустили линию по производству аккумуляторов и других комплектующих, необходимых для электромобилей.

JLR обсуждала планы выпуска электрического внедорожника Range Rover с 2023 года. Тогда ожидалось, что он будет представлен в 2024 году. Как отмечают опрошенные The Guardian автомобильные эксперты, представленный электромобиль продается «по слишком высокой цене даже для этого производителя».

Яна Рождественская