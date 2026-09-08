Зарядки протягивают на парковки

Зарядные станции для электромобилей могут появиться на каждой парковке у многоэтажек, согласия собственников жилья не потребуется. Такое оборудование хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. С предложением к правительству выступила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Парк электромобилей в стране расширяется, зарядная инфраструктура для них должна развиваться, считают эксперты. К тому же сейчас владельцы таких машин самостоятельно устанавливают зарядки, но делают это бесконтрольно, рассказал “Ъ FM” Алексей Моторенко, сооснователь компании «Яблочков», которая производит зарядные устройства:

«Большинство жителей многоквартирных домов на сегодняшний день в связи с гипертрофированной сложностью согласования как установки, так и подключения, ни с кем не согласовывая, нелегально оборудуют зарядную станцию, прокинув кабель от своего домашнего счетчика, и заряжают свои машины, ни с кем это не обсуждая. В общем-то никому это не мешает.

В абсолютно всех моделях таких станций есть системы защиты от перегрузки, управления временем заряда. Чаще всего люди, которые устанавливают это оборудование на парковочное место в многоквартирном либо в загородном доме, с помощью таймера выбирают время заряда автомобиля во время просадки потребления, то есть ночью.

Сейчас зарядную станцию для личного пользования, не для коммерческой эксплуатации, можно заказать на условном AliExpress за $200. Если у вас есть парковочное место на паркинге либо во дворе, зарегулированное общим собранием, либо оно у вас выкуплено на этапе возведения дома, и это ваша земля, то все, что вам нужно для того, чтобы подвести туда оборудование, это просто проложить провод. С точки зрения электротехники, мощности и всего остального это, по сути, обычная бытовая розетка».

С инициативой упростить правила установки зарядных станций раньше выступал и Минстрой. Но у идеи нашлись критики, которые опасаются, что при активном использовании устройств возникнут перебои со светом в квартире. Кроме того, есть случаи поломок машин из-за зарядки и даже пожаров, напомнил основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Главное, чтобы был какой-то контроль за качеством самих зарядных станций.

Все случаи неисправностей, ЧП, которые приводятся в качестве доказательства того, что электромобили опасны, происходят только из-за нарушений правил техники безопасности, либо из-за некачественных зарядных станций, либо из-за человеческой глупости.

Самый простой пример: зарядный кабель, идущий от станции к пистолету. Допустим, если его смотать клубочком и, не разматывая, воткнуть в машину, то гарантированно возникнет пожар, так как обмотка кабеля нагревается. Вот такого делать ни в коем случае нельзя.

Вместе с тем уже появляются компании, которые выполняют под ключ все услуги по установке зарядных станций. Потенциал в производстве, безусловно, тоже есть, но для этого нужна элементная, компонентная база, которой, к сожалению, у нас нет. В любом случае любое производство зарядных станций в данный момент будет связано с китайскими комплектующими».

Установка электрозарядных станций — это и потенциально выгодный бизнес. Например, франшиза с инвестициями в 0,5 млн руб. может давать выручку в 6 млн руб. в год. Окупаемость — полтора года. Выгоднее ставить такие станции у крупных ЖК, считает партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев:

«Если говорить про станции быстрой зарядки, то они позволяют за несколько часов или, может быть, даже за 60 минут зарядить электромобиль. Соответственно, количество клиентов, которые могут ими воспользоваться, увеличивается. В течение суток шесть-восемь машин могут заряжаться. Тогда это становится уже интересно для операторов.

Они могут искать новые локации на территории жилых комплексов, паркингов, устанавливать быстрые электрозарядные станции, обслуживать их, зарабатывать на том, что продают через них электроэнергию. Тут все зависит от типа станции и стоимости техприсоединения, потому что с этим, особенно в Москве, есть сложности. Плюс, если приобретается или арендуется земельный участок или помещение под эту станцию, добавляется еще и эта статья расходов».

Сейчас установка электрозарядной станции на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников. При этом у управляющей компании нет обязательств по предоставлению точки подключения. В итоге людям либо запрещают ставить зарядку, либо выставляют за подключение огромный счет. По данным «Автостата», в России было зарегистрировано 80 тыс. электромобилей, и их популярность растет. Только за август было продано больше 2 тыс. таких машин, в два раза больше, чем год назад.

Светлана Белова