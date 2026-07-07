Покупатели оказались заряженные

Перебои с поставками топлива ожидаемо подстегнули интерес покупателей к автомобилям с электродвигателем. И если спрос на электромобили носит умеренный характер, то вокруг гибридов сложился настоящий ажиотаж: их реализация в июне подскочила почти в три раза год к году. Но говорить о резком росте продаж в долгосрочной перспективе пока не стоит, в том числе из-за высоких цен на такие машины. Некоторые бренды вовсе оказались не готовы к наплыву клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Интерес к электромобилям и гибридам в июне значительно вырос в условиях проблем с топливом, следует из опроса “Ъ” среди участников рынка. «Растет и трафик, и количество обращений, и контрактование»,— отмечает директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Особенно значительный скачок спроса — почти на 40% — отмечается со второй недели июня, уточняет коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Главный драйвер — не чистые электромобили, а гибриды: такие автомобили снимают часть рисков для клиента, уточняет господин Иванов. «Если ситуация с топливом нормализуется, владелец продолжит пользоваться автомобилем как обычным гибридом. Если ограничения сохраняются, он получает возможность часть маршрутов проходить на электротяге»,— рассказывает он.

Даниил Шкурыгин подтверждает, что предложение и спрос в большей степени сконцентрированы на гибридных автомобилях в силу их большей утилитарности и удобства эксплуатации.

По регистрациям гибриды превосходят электромобили более чем в десять раз, по объему предложения и спроса на «Авто.ру» разница еще больше, говорит он.

Самые востребованные гибриды, по оценке заместителя гендиректора «Авилона» Юлии Овчинниковой, в премиальном сегменте — Zeekr 9X и 8X, в более доступном — Geely, WEY и Voyah. «Из доступных решений высокий запрос сейчас как раз на Voyah — это понятные для клиента автомобили, которые уже присутствуют на рынке и воспринимаются не как эксперимент, а как рабочий вариант для ежедневной эксплуатации»,— отмечает она. Спрос на электромобили также стал заметно выше, особенно в премиальном сегменте. Здесь популярностью пользуются модели Avatr, добавляет госпожа Овчинникова.

Алексей Лихачев, глава «Росатома», о загрузке ЭЗС компании в июле 2026 года: «Особенно активно стали пользоваться нашими станциями владельцы гибридных автомобилей, стремящиеся снизить зависимость от бензина».

По данным «Автостата», в июне продажи подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 23% к маю и в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. Чистых электромобилей (BEV) в июне было продано 748, что на 10% больше, чем месяцем ранее, но на 22% меньше, чем в июне 2025 года. За первую половину 2026 года продажи PHEV выросли в 2,3 раза, до 30,7 тыс., BEV — на 5%, до 4,6 тыс.

Топливный кризис может подтолкнуть часть покупателей быстрее посмотреть в сторону NEV (автомобилей на новых источниках энергии), но не меняет рынок мгновенно, уверены в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Там отмечают, что автомобиль покупают на несколько лет, поэтому люди считают не только стоимость бензина, но и цену машины, кредит, обслуживание, гарантию, остаточную стоимость и доступность сервиса. Похожей точки зрения придерживается управляющий партнер бренда Evolute Андрей Резников. На «Иннопроме-2026» топ-менеджер рассказал о росте спроса на автомобили Voyah и Evolute, отметив, что развивает его не ситуация с топливом, а экономическая выгода владения NEV-автомобилем и комфорт.

В перспективе существенного увеличения продаж NEV-моделей ожидать не стоит: часть потребителей, несомненно, обратит внимание на автомобили с электрической составляющей, но в силу своей стоимости они будут иметь ограниченный спрос, прогнозирует Даниил Шкурыгин. «Первый шок от топливной ситуации уже прошел. В целом клиенты видят, что автомобиль с классической силовой установкой остается актуальным, заправиться можно, пусть иногда и с очередями. Поэтому говорить о мгновенной смене рынка было бы неправильно»,— добавляет Юлия Овчинникова.

Продажи NEV-сегмента, отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, сдерживает дефицит электромобилей: дилеры и производители оказались не готовы к повышенному спросу. Так, по его данным, в продаже практически отсутствует лидер этого года Evolute I-Joy: с начала года продано 1350 экземпляров, а в июне — всего 27 штук.

Согласно данным «Автостата», в 2025 году доля гибридов и электромобилей составляла около 4% российского рынка, по итогам пяти месяцев 2026 года — около 6%. В ближайшее время, по оценке господина Иванова, рынок может выйти на 10%, прежде всего за счет гибридных моделей.

Наталия Мирошниченко