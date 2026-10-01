Дилер получил заряд

Продавец премиальных автомобилей «Лукавто» занялся реализацией электромобилей и гибридов, вложив в новый центр 1 млрд руб. Крупные дилеры предупреждают, что растущий спрос в сегменте не гарантирует высокой маржи и завоз малоизвестных брендов остается большим риском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дилер «Лукавто» открыл на Новорижском шоссе в Москве центр продаж и обслуживания электромобилей и гибридов «Лукавто электро», рассказали “Ъ” в компании. Инвестиции в площадку площадью 1,27 тыс. кв. м составили 1 млрд руб. В портфеле бренды Zeekr, Lixiang (Li Auto), Lynk & Co, Aito, Xiaomi, Denza и Maextro. Компания также принимает заказы на индивидуальную поставку автомобилей.

В ООО «Лукавто» по 50% владеют компании «Холдинг стратегического развития» и «Экто», которые связывают с семьей основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (занимает третье место в рейтинге Forbes с состоянием $29,5 млрд). Учредителем «Экто» до апреля 2025 года был Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, затем доля перешла личному фонду ЮВС. В Холдинге стратегического развития 100% принадлежит ЗПИФ «Второй семейный фонд» УК «Бизнес и инвестиции». Согласно СПАРК, акционером этой УК был Вагит Алекперов. Гендиректор Холдинга стратегического развития Наталия Зверева также возглавляет благотворительный фонд «Наше будущее», созданный Вагитом Алекперовым.

По словам гендиректора «Лукавто» Хишама Абдульраззака, на российском авторынке меняется структура спроса в премиальном сегменте и электромобиль для многих становится осознанным выбором — как дополнительный автомобиль или полноценная замена машине с ДВС. «Лукавто» специализируется на продажах и обслуживании машин премиум-класса, включая Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche. Новый центр для компании стал третьим.

По данным президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, в январе—августе продажи новых гибридов выросли на 140,5%, до 48,1 тыс. штук, электромобилей — на 22,3%, до 8,2 тыс. Топливная ситуация летом, напоминает эксперт, заметно ускорила спрос: в июле продажи гибридов прибавили почти 58% к июню, а реализация электромобилей выросла более чем вдвое. Согласно «Авостату», лидеры продаж в сегменте электромобилей в первом полугодии — Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr, гибридов — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.

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Производитель Evolute и Voyah уточняет, что с оживлением NEV-сегмента (на новых источниках энергии) продолжается и расширение дилерских сетей. В частности, сеть Evolute за восемь с половиной месяцев 2026 года выросла в 2,3 раза, до 72 центров, а Voyah на 34%, до 75 штук.

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Алексей Подщеколдин отмечает, что количество шоурумов не растет такими же темпами, как продажи: расширение идет, но это скорее последовательное развитие, а не резкий всплеск. В «Рольфе» говорят, что сосредоточились не на увеличении портфеля брендов электромобилей и гибридов, а на росте складских запасов. «Завоз малоизвестных китайских брендов даже при растущем спросе остается большим риском»,— считает директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

По словам господина Иванова, в абсолютном выражении продажи новых гибридов и электромобилей могут приносить высокую прибыль, но и стоимость таких автомобилей выше, поэтому в процентах кумулятивная маржа сопоставима с любым другим массовым брендом. «Если у массовых марок средняя цена автомобиля около 3 млн руб., то в этом сегменте (электромобилей и гибридов.— “Ъ”) она составляет около 6,5 млн руб., и в обоих случаях мы зарабатываем около 10%»,— поясняет топ-менеджер. По электромобилям с пробегом доходность немного выше, хотя и здесь она привязана к среднему чеку и в процентах остается вполне сопоставимой, добавляет господин Иванов.

Алексей Подщеколдин также не считает электромобили и гибриды «автоматически высокомаржинальным товаром»: рост спроса еще не означает высокую доходность дилера. По рынку новых автомобилей, уточняет он, рентабельность в 5–6% сегодня можно считать скорее верхней границей в хорошей сделке, причем скидки, стоимость денег и содержание склада могут существенно ее сократить — до 0,5%. У гибридов и электромобилей все сильно зависит от бренда, модели и условий дистрибутора, резюмирует господин Подщеколдин.

Наталия Мирошниченко