Расщепление «Атома»

Производитель электромобилей «Атом» привлек нового инвестора: около 17% выпущенных в ходе дополнительной эмиссии акций почти за 10 млрд руб. приобрел ПСБ. В будущем проект может быть выведен на биржу, для «Атома» же продажа пакета позволит продолжить финансирование деятельности без увеличения долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

ПСБ приобрел 16,98% акций производителя электромобилей «Атом» АО «Кама» за 9 999 613 000 руб., сообщили в банке. Директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин уточнил “Ъ”, что пакет выкуплен в рамках дополнительной эмиссии за денежные средства.

Таким образом, весь бизнес «Камы» в рамках сделки мог оцениваться в 58,9 млрд руб.

О том, что «Кама» активно ищет инвесторов в свой проект, для чего выпустила новые акции, стало известно в 2024 году: подробности об этом “Ъ” обнаружил в решении Арбитражного суда Татарстана по иску миноритарного акционера «Камы» Сергея Васина, который оспаривал дополнительную эмиссию. Речь шла о размещении 547,9 тыс. акций по 36,5 тыс. руб. за штуку. В числе потенциальных покупателей бумаг назывались КамАЗ, структуры «Росатома», «Ренова», «Татнефть», РФПИ, Газпромбанк и т. д. Источник “Ъ” рассказывал, что из «Камы» приходили с предложением о покупке акций к разным участникам рынка.

Вероятно, покупка ПСБ акций компании совершалась в рамках именно этого размещения: по информации на сайте ЦБ, последний на сегодня дополнительный выпуск акций «Кама» зарегистрирован в конце 2023 года. Но параметры сделки неизвестны. С конца 2023 года в документ, содержащий условия размещения этих акций, вносилось несколько изменений, последние внесены в мае 2026 года. Их содержание не раскрывается.

По словам господина Душкина, вход ПСБ в капитал «Атома», с одной стороны,— стратегическая инвестиция, цель которой стимулировать и развивать электромобильность на всех этапах производственной цепочки.

«С другой стороны, мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов — КамАЗ и "Росатом", опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе»,— говорит он. В «Каме» заявили “Ъ”, что электромобиль — это гаджет, вокруг которого всегда существует экосистема финансовых сервисов, поэтому участие в проекте ПСБ — одного из крупнейших федеральных банков — создаст дополнительный импульс развития как «Атома», так и отрасли электротранспорта в целом.

«Атом» только запускает продажи, поэтому на начальном этапе поступление денежных средств от реализации автомобилей может оказаться ограниченным, отмечает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. Продажа пакета акций, считает эксперт, позволит финансировать деятельность за счет акционерного капитала без увеличения долговой нагрузки, что должно способствовать снижению кредитных рисков. Кроме того, привлечение системно значимого банка в качестве партнера должно положительно сказаться и на реализации проекта в дальнейшем, добавляет он.

Текущий состав акционеров «Камы» не раскрывается.

На первоначальной стадии инвесторами стали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложив в проект по 360 млн руб.

В судебных материалах от 2024 года говорится, что мажоритарная доля в «Каме» принадлежит ООО «Восход». По 37,5% этой компании владеют гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и ООО «Спектр» Вагана Баблояна, Михаила Бройтмана и Жанны Халиуллиной. Еще 25% «Восхода» до октября 2025 года владел господин Варданян, теперь эта доля принадлежит АО «Сигма», акционеры которого не раскрываются. В 2023 году стало известно о покупке доли в «Каме» структурой «Росатома» за 6,2 млрд руб.

Официальная церемония запуска серийного производства «Атома» на заводе «Москвич» несколько раз переносилась и до сих пор не состоялась. Впрочем, насколько партий машин уже сошли с конвейера: первые «Атомы» передаются покупателям по предзаказам. Согласно заявлениям компании, до конца года планируется передать клиентам порядка 3 тыс. электромобилей. По данным «Автостата», на начало августа на учет поставлено 29 автомобилей «Атом», в том числе 12 штук в июле.

Продажи электромобилей в России, согласно агентству, в июле выросли на 15% год к году, до 1,3 тыс. штук. Спрос на них подогревают перебои с поставками бензина, рассказывали “Ъ” участники рынка.

Наталия Мирошниченко