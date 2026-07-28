BYD стала первой иностранной компанией на рынке кей-каров Японии

Компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, представила мини-электромобиль Racco. Об этом сообщает The Japan Times. BYD стала первой неяпонской компанией в нише кей-каров.

Стартовая цена кей-кара составляет менее 2 млн иен (около $12,2 тыс.), а запас хода достигает 210 км. Китайский мини-электромобиль может составить конкуренцию японскому Nissan Sakura, который стоит дороже — от 2,44 млн иен (почти $15 тыс.). Nissan Sakura проезжает на одной зарядке 180 км.

На долю ультракомпактных автомобилей приходится почти 40% всех новых продаж в стране. Они востребованы благодаря цене и приспособленности к узким улочкам. В этом сегменте доминируют Toyota (Suzuki, Daihatsu) и Honda, контролируя около 80% рынка.

Аналитики отмечают, что спрос на электромобили пока остается низким. За три с лишним года своего присутствия в стране BYD поставила в Японию всего 10 тыс. автомобилей. Однако, несмотря на такие позиции иностранных брендов на японском рынке, компания строит планы развития. BYD открывает новые торговые точки, анонсировала две гибридные модели, а теперь вышла в сегмент кей-каров.

Екатерина Наумова