BYD стала первой иностранной компанией на рынке кей-каров Японии
Компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, представила мини-электромобиль Racco. Об этом сообщает The Japan Times. BYD стала первой неяпонской компанией в нише кей-каров.
Стартовая цена кей-кара составляет менее 2 млн иен (около $12,2 тыс.), а запас хода достигает 210 км. Китайский мини-электромобиль может составить конкуренцию японскому Nissan Sakura, который стоит дороже — от 2,44 млн иен (почти $15 тыс.). Nissan Sakura проезжает на одной зарядке 180 км.
На долю ультракомпактных автомобилей приходится почти 40% всех новых продаж в стране. Они востребованы благодаря цене и приспособленности к узким улочкам. В этом сегменте доминируют Toyota (Suzuki, Daihatsu) и Honda, контролируя около 80% рынка.
Аналитики отмечают, что спрос на электромобили пока остается низким. За три с лишним года своего присутствия в стране BYD поставила в Японию всего 10 тыс. автомобилей. Однако, несмотря на такие позиции иностранных брендов на японском рынке, компания строит планы развития. BYD открывает новые торговые точки, анонсировала две гибридные модели, а теперь вышла в сегмент кей-каров.
BYD, изначально производитель аккумуляторов для мобильных телефонов и электроники, значительно расширила свое влияние на автомобильном рынке, став одним из ведущих мировых игроков в производстве электромобилей. В 2022 году компания уже стала мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав Tesla. В третьем квартале 2024 года BYD обошла Tesla по квартальной выручке, а в первом квартале 2025 года существенно превзошла Tesla по объему продаж электромобилей.
Китайские автопроизводители активно выходят на зарубежные рынки, включая Европу, где BYD запустила продажи сразу трех электрических моделей. Компания также проявляет интерес к сотрудничеству с иностранными автопроизводителями, такими как Toyota, для разработки новых моделей. Кроме того, BYD рассматривала возможность покупки завода Ford в Германии. Несмотря на успехи на зарубежных рынках, в последние месяцы BYD столкнулась с падением продаж и прибыли на внутреннем рынке Китая из-за усиления конкуренции со стороны таких компаний, как Xiaomi, Li Auto, Nio и Zeekr, которые предлагают новые модели по привлекательным ценам. Это вынуждает BYD активно переориентироваться на внешние рынки. Также BYD оказалась под давлением властей Китая, выступивших против агрессивной ценовой войны и демпинга. Помимо этого, власти Индии, ссылаясь на соображения национальной безопасности, отклонили проект BYD по строительству крупного завода в их стране.