Квартальная прибыль Tesla упала на 43%
Общая выручка американской корпорации Tesla в третьем квартале осталась примерно на уровне прошлого года, составив $28,1 млрд. Выручка ее основного автомобильного подразделения сократилась на 3%, до $21,2 млрд. При этом чистая прибыль упала на 43%, до $1,37 млрд. Ранее компания сообщала, что за минувший квартал она продала 486,5 тыс. электромобилей — на 2% меньше, чем годом ранее.
Сокращение прибыли связано, в частности, с тем, что Tesla увеличила инвестиции в технологии искусственного интеллекта, беспилотного вождения и роботизации. В числе прочего компания занимается разработками человекоподобного робота Optimus. Кроме того, в третьем квартале снизились продажи Tesla в США и Китае. Спрос в США падает, в частности, из-за отмены налоговых льгот на покупку электромобилей. В Китае рынок электромобилей в целом переживает стагнацию, а конкуренция с местными производителями остается очень жесткой.
После публикации отчетности акции Tesla подешевели на внебиржевых торгах на 4,65%. С начала года они упали на 14%.
В последние дни активно обсуждается возможность слияния Tesla с космической корпорацией SpaceX. О планах такого объединения заявил основатель обеих компаний Илон Маск.