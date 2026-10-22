Квартальная прибыль Tesla упала на 43%

Сокращение прибыли связано, в частности, с тем, что Tesla увеличила инвестиции в технологии искусственного интеллекта, беспилотного вождения и роботизации. В числе прочего компания занимается разработками человекоподобного робота Optimus. Кроме того, в третьем квартале снизились продажи Tesla в США и Китае. Спрос в США падает, в частности, из-за отмены налоговых льгот на покупку электромобилей. В Китае рынок электромобилей в целом переживает стагнацию, а конкуренция с местными производителями остается очень жесткой.