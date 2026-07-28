Пересмотр утильсбора не войдет в пакет предложений по поддержке электротранспорта

Инициативу о корректировке утильсбора не внесут в пакет предложений для Госдумы по совершенствованию нормативно-правовой базы для поддержки развития электротранспорта. Об этом “Ъ” сообщил исполнительный директор ассоциации «Цифровая энергетика», занимавшейся подготовкой предложений, Антон Зубков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По его словам, вопрос обсуждался, но на текущем этапе ассоциация сосредоточена на других инициативах. В их числе — изменение нормативной базы для упрощения установки электрозарядных станций в многоквартирных домах и разработка дополнительных мер поддержки электрического коммерческого транспорта — такси, каршеринга, курьерской доставки, корпоративных и муниципальных автопарков. Как отмечает Антон Зубков, это способно обеспечить базовую загрузку публичной зарядной инфраструктуры, повысить эффективность инвестиций в ее создание и сформировать устойчивый спрос на услуги зарядки.

Ранее гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов рассказал в интервью “Ъ”, что компания совместно с ассоциацией рассматривала включение корректировки утильсбора в перечень предложений для Госдумы по поддержке спроса на электромобили. Кроме того, речь шла о введении зеленых номеров для электромобилей и разрешении на движение для них по выделенным полосам.

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Анна Тыбинь