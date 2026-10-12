У покупателей машин пропал заряд
В России наметился спад спроса на электромобили и гибриды
12.10.2026, 06:00
Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга отразилась на спросе на российские электромобили и гибриды: часть потенциальных покупателей заняла «выжидательную позицию». Собеседники “Ъ” считают возобновление субсидирования для NEV-машин (на новых источниках энергии) в прежнем виде маловероятным. Чтобы стимулировать продажи, производители запускают собственные акции поддержки продаж.
Спрос на электромобили и гибриды российского производства в начале октября начал снижаться, рассказали “Ъ” большинство опрошенных дилеров. Причина, поясняют собеседники “Ъ”, в приостановке программ льготного автокредитования и лизинга (см. “Ъ” от 1 октября). Первая обеспечивает скидку в 35%, но не более 925 тыс. руб. на покупку таких машин, вторая — скидку в размере до 500 тыс. руб.
В первую очередь речь идет об автомобилях Evolute и Voyah, выпускающихся в Липецкой области, уточняют в отрасли.
«В октябре, после приостановки госсубсидий, спрос на эти автомобили снизился, и пока сложно оценить, складывается ли долгосрочная тенденция, или это короткая пауза и покупателям нужно время, чтобы привыкнуть к новым ценам»,— говорит директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. Для электромобилей и гибридов программы Минпромторга были существенной частью экономики сделки, поэтому после их завершения именно цена стала главным ограничителем спроса, добавляет директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
По словам исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Баринова, часть клиентов, рассчитывавших на господдержку, действительно заняла выжидательную позицию, но массового отказа от сделок из-за приостановки льготных программ нет.
В производителе Evolute и Voyah рассказали “Ъ”, что в первые дни после отмены госсубсидии фиксировался небольшой спад заявок, но после того, как компания анонсировала собственные программы поддержки, в частности скидки на гибрид Evolute i-Space и так называемые экосубсидии, отмечается рост трафика. Весной и летом на гибриды и электромобили Evolute и Voyah наблюдался значительный дефицит (в особенности на Evolute i-Joy и Evolute i-Space), совокупная очередь на модели превышала 1 тыс. машин, рассказывает источник “Ъ”. По его словам, компания не справлялась с высоким спросом, «более или менее ситуация выровнялась в сентябре».
Согласно «Автостату», продажи новых гибридов (PHEV) в первом полугодии выросли в 2,3 раза, до 30,7 тыс. штук, лидеры продаж — Voyah, Geely, Evolute, GAC и Lixiang.
Реализация новых электромобилей за этот период выросла на 4,7%, до 4,6 тыс. штук, первые в сегменте — Evolute, UMO, Avatr, Geely и Zeekr.
Денис Мантуров, первый вице-премьер, о субсидиях на покупку электромобилей и гибридов в интервью ТАСС в сентябре:
«При таком "органическом" росте просто нецелесообразно создавать дополнительные искусственные стимулы».
По словам Николая Иванова, определенная очередь на автомобили Evolute и Voyah сохраняется, включая так называемые непокрытые контракты, по которым договор с клиентом уже заключен и автомобиль под него ожидается в поставке. В то же время отказов от покупки после приостановки субсидирования не отмечается, уточняет топ-менеджер, поскольку производитель запустил собственную программу, сопоставимую с условиями господдержки.
Рынок в значительной степени успел закрыть накопленный спрос, который сформировался ранее, добавляет Юрий Блинов. «В последние дни действия программ спрос был особенно высоким именно потому, что клиенты старались зафиксировать прежние условия сделки»,— уточняет он. По оценке топ-менеджера, большая часть клиентов, которые заранее вносили предоплату и ожидали автомобили, успели получить и оформить машины до завершения программ господдержки. Ключевой риск для сегмента Evolute и Voyah сегодня — не отсутствие автомобилей, а снижение их ценовой доступности, считает господин Блинов. Производители пытаются частично компенсировать выпавшую господдержку собственными программами и субсидиями, но полностью заменить государственную поддержку такими инструментами сложно, говорит он.
Поддерживать спрос на NEV-сегмент будет в том числе сохраняющаяся напряженность на топливном рынке, считает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. В числе негативных факторов до конца года сохраняется приостановка субсидирования льготных программ: некоторые потенциальные покупатели, считает он, будут ждать их возобновления, чтобы воспользоваться льготами.
Впрочем, вероятность того, что в следующем году для гибридов и электромобилей вернут поддержку в прежнем виде, ниже 30%, оценивает господин Иванов. По его словам, в 2027 году на цены также повлияют курс, внешние факторы и инфляция, из-за чего машины, скорее всего, подорожают.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 1