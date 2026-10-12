У покупателей машин пропал заряд

В производителе Evolute и Voyah рассказали “Ъ”, что в первые дни после отмены госсубсидии фиксировался небольшой спад заявок, но после того, как компания анонсировала собственные программы поддержки, в частности скидки на гибрид Evolute i-Space и так называемые экосубсидии, отмечается рост трафика. Весной и летом на гибриды и электромобили Evolute и Voyah наблюдался значительный дефицит (в особенности на Evolute i-Joy и Evolute i-Space), совокупная очередь на модели превышала 1 тыс. машин, рассказывает источник “Ъ”. По его словам, компания не справлялась с высоким спросом, «более или менее ситуация выровнялась в сентябре».