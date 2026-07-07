Спрос на гибриды и электромобили в России вырос из-за проблем с топливом
Проблемы с поставками топлива заметно усилили интерес россиян к электромобилям и особенно к гибридам, следует из опроса «Ъ» среди участников рынка. В июне продажи подключаемых гибридов резко выросли, тогда как спрос на чистые электромобили увеличился умеренно и остается значительно ниже.
Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобиль и как обычную машину с ДВС, и как транспорт на электротяге. В премиальном сегменте чаще выбирают Zeekr и Avatr, а в более массовом — Voyah, Geely и WEY.
По данным «Автостата», в июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. машин, а за полугодие — в 2,3 раза, до 30,7 тыс. Продажи чистых электромобилей составили 748 штук, что выше майского уровня, но ниже показателя июня прошлого года.
Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако резкого и долгосрочного перелома это не принесет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели оказались заряженные».
Интерес к автомобилям на новых источниках энергии, особенно к гибридам, усиливается не только из-за проблем с поставками топлива, но и благодаря некоторым экономическим преимуществам. Гибридные и электрические автомобили потенциально позволяют экономить на топливе и эксплуатационных затратах, поскольку электричество относительно дёшево при зарядке дома, а электрокары не требуют регулярной замены масла и свечей зажигания. В 2023 году продажи рынка гибридов и электромобилей в России, по прогнозам, могли достичь 20 тысяч машин, а Haval ожидал их удвоения в 2024 году.
Однако развитию рынка электротранспорта в России препятствует ряд факторов. Среди них — ограниченное количество зарядных станций, а также их качество и безотказность работы. Кроме того, высокая стоимость самих электромобилей и гибридов, а также изменения в таможенном законодательстве и повышение утилизационного сбора, приведшие к удорожанию машин, являются сдерживающими факторами. Так, в начале 2025 года российский парк электромобилей и гибридов превышал 115 тысяч штук, при этом на одну зарядную станцию приходилось порядка 14 электрокаров. Продажи новых электромобилей в январе-феврале 2025 года упали на 63% после резкого повышения утильсбора.