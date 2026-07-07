Спрос на гибриды и электромобили в России вырос из-за проблем с топливом

Проблемы с поставками топлива заметно усилили интерес россиян к электромобилям и особенно к гибридам, следует из опроса «Ъ» среди участников рынка. В июне продажи подключаемых гибридов резко выросли, тогда как спрос на чистые электромобили увеличился умеренно и остается значительно ниже.

Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобиль и как обычную машину с ДВС, и как транспорт на электротяге. В премиальном сегменте чаще выбирают Zeekr и Avatr, а в более массовом — Voyah, Geely и WEY.

По данным «Автостата», в июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза год к году, до 6,1 тыс. машин, а за полугодие — в 2,3 раза, до 30,7 тыс. Продажи чистых электромобилей составили 748 штук, что выше майского уровня, но ниже показателя июня прошлого года.

Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако резкого и долгосрочного перелома это не принесет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели оказались заряженные».