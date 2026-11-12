ЕС и Британия отложат введение взаимных 10-процентных пошлин на электромобили
Брюссель начал консультации с представителями европейского автопрома о переносе на несколько лет введения 10-процентных пошлин на электромобили из Великобритании. Как сообщает Financial Times (FT), Лондон готов принять аналогичное решение в отношении электромобилей из ЕС.
Пошлины в размере 10% на электромобили во взаимной торговле ЕС и Великобритании должны были вступить в силу 1 января 2027 года. По условиям торговой сделки пошлинами не должны были облагаться только те электромобили, которые соответствуют очень жестким критериям локализации производства. Минимум 55% стоимости электромобиля, а также 65% стоимости аккумуляторных ячеек и 70% стоимости аккумуляторных блоков должны производиться в ЕС или Великобритании.
Как отмечает FT, европейская промышленность не успела перестроить цепочки поставок, и под действие пошлин могли бы попасть 70–82% всех электромобилей и гибридов, которыми торгуют стороны. Это обошлось бы производителям в €1,47–1,6 млрд только за один 2027 год. Кроме того, введение пошлин сейчас подорвало бы позиции европейских и британских производителей в конкурентной борьбе с Китаем.
Как сообщает FT, Еврокомиссия предлагает отложить введение пошлин на один-два года. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) считает, что вступление в силу требований по сборке батарей нужно отложить до 2030 года, а по использованию катодных материалов для аккумуляторных ячеек — до 2032 года. Официальные переговоры по этим вопросам ожидаются после саммита ЕС—Великобритания, который пройдет 20 ноября.