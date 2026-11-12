ЕС и Британия отложат введение взаимных 10-процентных пошлин на электромобили

Как отмечает FT, европейская промышленность не успела перестроить цепочки поставок, и под действие пошлин могли бы попасть 70–82% всех электромобилей и гибридов, которыми торгуют стороны. Это обошлось бы производителям в €1,47–1,6 млрд только за один 2027 год. Кроме того, введение пошлин сейчас подорвало бы позиции европейских и британских производителей в конкурентной борьбе с Китаем.