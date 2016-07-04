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Путин предупредил о рисках зависимости угольной отрасли от экспорта
15:10
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В Кузбассе полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки с участием цыган
14:35
В Москве на три дня раньше срока откроют девять станций Сокольнической линии метро
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Тема
(обновлено: 22.08.2019)
Дания и ее отношения с Россией
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия