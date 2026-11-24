С тех пор в Дании началось принудительное выселение семей, подпадающих под критерий «незападности», а параллельно с этим и куча исков в суды разных инстанций. В датских судах истцы проигрывали, но зато в декабре 2025 года на сторону выселяемых встал Верховный суд Евросоюза. Он постановил, что датский закон может нарушать директивы ЕС о расовом равенстве и может быть приравнен к этнической дискриминации.