Дания снижает концентрацию пришлого населения
Датский Верховный суд подтвердил законность выселения «незападных» арендаторов
Верховный суд Дании постановил, что закон, позволяющий выселять «незападных» арендаторов из районов с высокой плотностью иммигрантов, не является дискриминацией по расовому или этническому признаку. Судьи оставили в силе так называемый закон о гетто 2018 года, принятый датскими властями в целях способствования интеграции. С учетом жесткой иммиграционной политики, которую датские власти проводят последнее десятилетие, решение ожидаемо.
Комплекс мер, получивший название «закон о гетто», был принят Копенгагеном в 2018 году, чтобы положить конец «параллельным обществам» в неблагополучных районах страны, где, по мнению властей, этнические анклавы живут изолированно и сталкиваются с проблемами интеграции. Мерилами неблагополучия того или иного района стали высокий уровень безработицы и преступности, доля людей без образования или с низким доходом и, наконец, высокая доля (свыше 50%) иммигрантов и выходцев из «незападных» стран.
Власти решили, что в таких районах необходимо к 2030 году сократить долю социального жилья, в частности, за счет расторжения договоров аренды с жильцами, и после реновации домов сдавать не менее 60% квартир «западным» гражданам по рыночной стоимости.
Согласно определению Статистического управления Дании, к «незападным» странам относятся все государства, кроме стран—членов Евросоюза, Андорры, Австралии, Великобритании, Канады, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Новой Зеландии, Северной Ирландии, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии, США и Ватикана.
С тех пор в Дании началось принудительное выселение семей, подпадающих под критерий «незападности», а параллельно с этим и куча исков в суды разных инстанций. В датских судах истцы проигрывали, но зато в декабре 2025 года на сторону выселяемых встал Верховный суд Евросоюза. Он постановил, что датский закон может нарушать директивы ЕС о расовом равенстве и может быть приравнен к этнической дискриминации.
23 ноября Верховный суд Дании постановил, что закон 2018 года вовсе не является дискриминационным в отношении «иммигрантов и потомков выходцев из незападных стран», поскольку он не основан на этнической принадлежности.
«Верховный суд отмечает, что применение критерия, предусмотренного законом, предполагает разделение людей на две группы (иммигранты плюс потомки выходцев из незападных стран и все остальные.— “Ъ”). В обеих группах подавляющее большинство составляют люди разного этнического происхождения, и в каждой из них одновременно могут быть люди одного этнического происхождения»,— постановил датский суд.
Судьи поддержали жилищную ассоциацию, которая ранее расторгла 91 договор аренды с жильцами жилого комплекса Nojsomhed в Хельсингере, к северу от Копенгагена, на основании «закона о гетто».
Вердикт будет иметь далеко идущие последствия не только для уже выселенных семей, но и примерно для 11 тыс. человек «незападного» происхождения, которым в ближайшие три с небольшим года предстоит покинуть свои дома в рамках борьбы властей с появлением этнических гетто и под лозунгами интеграции.
Нынешний шаг вполне логично укладывается в канву жесткой миграционной политики, которую датские власти стали проповедовать практически с самого начала миграционного кризиса в Европе, накрывшего континент более десятилетия назад. Пока в Германии рассуждали о гуманизме и мультикультурализме, принимая сотни тысяч беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, Дания взяла на себя роль пионера в области ограничительной миграционной политики в Европе, заняв крайне жесткую позицию как в отношении лиц, ищущих убежища, так и в отношении экономических мигрантов.
В отличие от подавляющего большинства других стран, где антимигрантские позиции всегда были «хлебом» крайне правых партий, Копенгаген перешел к ограничительной политике в этой сфере при левоцентристском правительстве. Как поясняла тогда лидер социал-демократов Метте Фредериксен, ставшая впоследствии премьером страны, высокий уровень миграции угрожает социальной сплоченности и благосостоянию датчан, которые платят самые высокие налоги в Европе и ожидают взамен первоклассных государственных услуг.
В 2017 году министр по вопросам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг оригинально отметила принятие датским правительством 50-й поправки, ужесточающей иммиграционный контроль. Она опубликовала в соцсетях свою фотографию с тортом, украшенным цифрой 50 и датским флагом. Именно она стояла за «законом о драгоценностях», согласно которому ищущим в Дании убежища людям разрешается иметь при себе вещей и наличных на сумму не более 10 тыс. датских крон (чуть более €1,3 тыс.). Все остальные ценные вещи, включая ювелирные украшения, подлежали конфискации в счет оплаты их пребывания в стране.
С тех пор Копенгаген не сбавлял темп антимиграционных рестрикций. Одним из последних шагов на этом пути стала недавняя договоренность с Руандой, сообща достигнутая Данией, Германией, Австрией, Грецией и Нидерландами, об открытии в этой африканской стране центра депортации для высылки туда мигрантов, которым отказали в получении убежища на территории этих стран.