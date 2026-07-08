Премьер Дании пообещала защищать каждый дюйм Гренландии после угроз Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна «готова защищать каждый дюйм своей территории, включая Гренландию». Так госпожа Фредериксен ответила на прозвучавшие на саммите НАТО со стороны президента США Дональда Трампа претензии на контроль над Гренландией. Об этом сообщает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Emrah Gurel / AP Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Emrah Gurel / AP

«Наша позиция ясна, какой она была и все это время. Гренландия, естественно, не продается,— заявила премьер.— Мы надеемся, что все, включая наших союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. И мы суверенное государство, все должны уважать нашу территориальную целостность и наш суверенитет». Подчеркивая готовность Дании военным путем отстаивать территорию Гренландии, госпожа Фредериксен отметила: «Одна из причин, по которой мы много лет назад создали НАТО,— если что-то с одним из нас случится, все вступятся друг за друга».

Ранее в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита НАТО Дональд Трамп вновь повторил прежде высказывавшееся им мнение о Гренландии. «Гренландию должны контролировать США, а не Дания»,— заявил он, добавив, что «если они на это не согласятся, да еще с теми средствами, что мы тратим, чтобы помочь им с Россией — ну, тогда мы не будем тратить никаких средств».

Алена Миклашевская