Премьер Дании пообещала защищать каждый дюйм Гренландии после угроз Трампа
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна «готова защищать каждый дюйм своей территории, включая Гренландию». Так госпожа Фредериксен ответила на прозвучавшие на саммите НАТО со стороны президента США Дональда Трампа претензии на контроль над Гренландией. Об этом сообщает CNBC.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Фото: Emrah Gurel / AP
«Наша позиция ясна, какой она была и все это время. Гренландия, естественно, не продается,— заявила премьер.— Мы надеемся, что все, включая наших союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. И мы суверенное государство, все должны уважать нашу территориальную целостность и наш суверенитет». Подчеркивая готовность Дании военным путем отстаивать территорию Гренландии, госпожа Фредериксен отметила: «Одна из причин, по которой мы много лет назад создали НАТО,— если что-то с одним из нас случится, все вступятся друг за друга».
Ранее в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита НАТО Дональд Трамп вновь повторил прежде высказывавшееся им мнение о Гренландии. «Гренландию должны контролировать США, а не Дания»,— заявил он, добавив, что «если они на это не согласятся, да еще с теми средствами, что мы тратим, чтобы помочь им с Россией — ну, тогда мы не будем тратить никаких средств».
Интерес Дональда Трампа к приобретению Гренландии возник ещё во время его первого президентского срока, и тогда премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Из-за отказа Дании продать остров Трамп даже отменил свой визит в страну. Однако, даже после того как Дональд Трамп согласился сохранить суверенитет Дании над островом в рамках "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года, которое позволит США усилить военное присутствие и создавать оборонительные зоны, вопрос о прямом контроле над островом всё равно периодически поднимался. США называют главной причиной заинтересованности в Гренландии её стратегическое значение для национальной безопасности, особенно на фоне предполагаемого усиления влияния России и Китая в Арктике. Также Трамп связывает контроль над Гренландией с вопросами "национальной безопасности и свободы во всем мире".
Несмотря на заявления Трампа, командующего Арктическим командованием Дании Сорена Андерсена больше беспокоит потенциальная активность России, а не военные угрозы со стороны США, поскольку он считает маловероятным конфликт между членами НАТО. Многие гренландцы выступают против присоединения к США. Власти Гренландии подчёркивают, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США, но готовы сотрудничать с Белым домом. Европейские страны, включая Великобританию, Финляндию, Норвегию, Германию и Францию, выразили поддержку позиции Дании и её территориальной целостности.