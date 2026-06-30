Дания анонсировала новый пакет помощи Украине на $670 млн

Власти Дании предоставят Украине военную помощь на 4,4 млрд датских крон ($671,8 млн). Деньги будут направлены на технику и оружие для ВСУ, а также на подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны королевства.

Это 30-й пакет военной помощи Дании для Украины, подчеркнул министр обороны Дании Йеппе Бруус. По его словам, всего с начала конфликта России и Украины Дания предоставила на нужды ВСУ 76,8 млрд датских крон ($11,7 млрд).

Помимо пакетов военной помощи от отдельных европейских стран, Украина получает от Еврокомиссии кредит в размере €90 млрд. Первый транш в €3,2 млрд ЕК выделила Украине 25 июня, второй (€3,9 млрд) — 30 июня. Деньги будут направлены на закупку беспилотников, а также на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.