РФ назвала недопустимой критику Дании в адрес российской школы при посольстве

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин посетил МИД Дании и заявил о недопустимости критики организаций занятий в школе при российском посольстве местными СМИ и политиками. Так российская сторона отреагировала на публикацию датского издания Politiken об особенностях обучения в российской школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство РФ в Дании Фото: Посольство РФ в Дании

«Он (Владимир Барбин.— ‘’Ъ’’) отметил, что установление российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации. Травля в отношении школы воспринимается как преднамеренная провокация, направленная на формирование враждебного отношения в датском обществе к посольству, что угрожает безопасности учащихся и преподавателей»,— говорится в сообщении российского посольства.

Посол также потребовал от датской стороны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и «предотвращения любого нарушения спокойствия». Соответствующую ноту посольство отправило в МИД Дании.

Politiken в начале сентября опубликовало расследование, как утверждается, основанное на внутренних документах школы. В частности, в публикации критикуются обязательные уроки «патриотического воспитания» и говорится, что «в конечном счете речь идет о подготовке детей к войне». Посольство назвало публикацию откровенной ложью и заверило, что ученики школы растут «неравнодушными людьми, искренне заинтересованными в познании великой культуры и истории России».

Лусине Баласян