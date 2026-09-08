РФ назвала недопустимой критику Дании в адрес российской школы при посольстве
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин посетил МИД Дании и заявил о недопустимости критики организаций занятий в школе при российском посольстве местными СМИ и политиками. Так российская сторона отреагировала на публикацию датского издания Politiken об особенностях обучения в российской школе.
Фото: Посольство РФ в Дании
«Он (Владимир Барбин.— ‘’Ъ’’) отметил, что установление российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации. Травля в отношении школы воспринимается как преднамеренная провокация, направленная на формирование враждебного отношения в датском обществе к посольству, что угрожает безопасности учащихся и преподавателей»,— говорится в сообщении российского посольства.
Посол также потребовал от датской стороны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и «предотвращения любого нарушения спокойствия». Соответствующую ноту посольство отправило в МИД Дании.
Politiken в начале сентября опубликовало расследование, как утверждается, основанное на внутренних документах школы. В частности, в публикации критикуются обязательные уроки «патриотического воспитания» и говорится, что «в конечном счете речь идет о подготовке детей к войне». Посольство назвало публикацию откровенной ложью и заверило, что ученики школы растут «неравнодушными людьми, искренне заинтересованными в познании великой культуры и истории России».
Посол России в Дании Владимир Барбин ранее, 20 января 2026 года, заявлял, что Дания стремится нанести России военное и стратегическое поражение, став одним из основных спонсоров Киева и оказав Украине военную поддержку на сумму 9,5 млрд евро. Кроме того, 20 января 2026 года, Барбин сообщал об угрозах мэрии Копенгагена изъять территории, на которых расположены здания российского посольства. По словам дипломата, деятельность посольства осуществляется в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады, при этом датское правительство уже сократило численность дипмиссии.