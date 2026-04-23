При лобовом столкновении поездов в Дании пострадали 17 человек

При лобовом столкновении двух поездов на севере Дании пострадали 17 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило издание B.T.

Поврежденные в результате столкновения поезда

Фото: Ritzau Scanpix / Steven Knap / Reuters Поврежденные в результате столкновения поезда

Авария произошла сегодня утром на железнодорожном переезде между Хиллередом и Кагерупом. На данный момент причина столкновения поездов неизвестна. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолете.

В Хиллереде создали кризисный центр для всех пострадавших в аварии. Его могут посетить пассажиры поезда и их родственники. Местные власти планировали провести пресс-конференцию по поводу случившегося, однако перенесли ее, поскольку «у полиции и экстренных служб до сих пор нет полного представления» об аварии, пишет B.T.

Эксперт по железнодорожному транспорту из Датской ассоциации инженеров (IDA) Кристиан Мадсен заявил телеканалу TV 2 Kosmopol, что столкновение произошло по вине одного из машинистов поезда. По мнению господина Мадсена, он проигнорировал стоп-сигнал при выезде с одной из станций. На многих ж/д линиях в Дании есть система безопасности, которая автоматически останавливает проезжающие на «красный» поезда, однако ее не было на участке, где произошла авария, отметил эксперт.