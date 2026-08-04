Дания почти в три раза увеличила срок военной службы

Срок обязательной военной службы в Дании увеличен с 4 до 11 месяцев. Правило вступило в силу с началом 3 августа новой призывной кампании, в рамках которой Министерство обороны планирует призвать 1600 человек. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая TF1.

Как сообщается, в этом году одной из призывниц стала 19-летняя принцесса Изабелла, дочь короля Фредерика X. Как передавали ранее местные СМИ, она отказалась от положенной во время службы выплаты. В месяц в общей сложности датские военнослужащие получают от 14 тыс. до 15 тыс. датских крон (€1,8–2 тыс.).

Кроме Дании обязательная военная служба в ЕС сохранилась в Австрии, Греции, на Кипре, в Латвии, Литве, Финляндии, Хорватии, Швеции и Эстонии.

Екатерина Наумова