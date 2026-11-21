Дания призвала страны Евросоюза (ЕС) предпринять «конкретные шаги, демонстрирующие силу Европы в противостоянии с Россией». Дания предлагает прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также не признавать небиометрические паспорта, сообщает Reuters.