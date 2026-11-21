Reuters: Дания предложила ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам
Дания призвала страны Евросоюза (ЕС) предпринять «конкретные шаги, демонстрирующие силу Европы в противостоянии с Россией». Дания предлагает прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также не признавать небиометрические паспорта, сообщает Reuters.
По данным агентства, обращение было направлено правительствам стран ЕС вечером 20 ноября. Дания намерена официально представить свои предложения на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе 23 ноября.
Накануне Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата. Поводом для высылки дипломата датские власти назвали подготовку покушения на украинского блогера и музыканта Альберта Васильева (псевдоним Киевстонер), в которой подозревают двоих датчан. Датская сторона утверждает, что подозреваемые работали на российские спецслужбы.