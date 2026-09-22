Reuters: США планируют занять две военные базы в Гренландии

США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии, а также создать еще одну на восточном побережье. Появление баз указано в трехстороннем соглашении Соединенных Штатов, Дании и Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о восстановлении объекта в Нарсарсуаке, где в 1950-х годах закрылась американская база Bluie West One. Создать новую базу планируется в Местерсвиге — аванпосте, который сейчас использует лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» ВМС Дании.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении бессрочного соглашения с Данией и Гренландией. Как отмечает Reuters, трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией может быть подписано во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В Копенгагене подчеркнули, что документ передает вопросы безопасности в Арктике под надзор НАТО, а не оставляет их исключительно в ведении США и Дании.