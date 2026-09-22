Reuters: США планируют занять две военные базы в Гренландии
США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии, а также создать еще одну на восточном побережье. Появление баз указано в трехстороннем соглашении Соединенных Штатов, Дании и Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о восстановлении объекта в Нарсарсуаке, где в 1950-х годах закрылась американская база Bluie West One. Создать новую базу планируется в Местерсвиге — аванпосте, который сейчас использует лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» ВМС Дании.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении бессрочного соглашения с Данией и Гренландией. Как отмечает Reuters, трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией может быть подписано во вторник на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
В Копенгагене подчеркнули, что документ передает вопросы безопасности в Арктике под надзор НАТО, а не оставляет их исключительно в ведении США и Дании.
Смысл соглашения — расширить возможности военного присутствия США в Гренландии в рамках задач НАТО, а не передать Вашингтону контроль над островом. Обновление соглашения об обороне 1951 года должно позволить создавать оборонительные зоны при необходимости НАТО, тогда как американские военные должны действовать совместно с Данией и Гренландией; документ сохраняет суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.
До этого американское присутствие регулировалось соглашением 2004 года: в нем была указана одна база — Туле, позднее переименованная в Питуффик, а открытие новых объектов требовало консультаций с властями Гренландии и Дании. Само трехстороннее соглашение еще должно пройти утверждение в парламентах США, Дании и Гренландии, поэтому размещение дополнительных объектов связано не только с военными планами, но и с согласованием сторон.