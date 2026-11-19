Кроме того, документ подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение. Если же Гренландия реализует свое право на самоопределение и станет независимым государством, она будет обязана остаться в составе НАТО и взять на себя обязательства Копенгагена по соглашению.