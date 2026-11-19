Парламент Дании ратифицировал соглашение с США о безопасности Гренландии
Депутаты датского парламента единогласно одобрили ратификацию соглашения США, Дании и Гренландии в сфере обороны. Документ автоматически вступил в силу. Одобрение американского Сената для этого не требуется.
Документ представляет собой дополнения к Соглашению об обороне Гренландии 1951 года, которое позволяло Штатам помогать Дании в обороне острова под эгидой НАТО. Документ разрешает США модернизировать военно-космическую базу Питтуфик, создать два новых объекта в Нарсарсуаке и Местерсвиге, а также разместить элементы системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Кроме того, документ подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение. Если же Гренландия реализует свое право на самоопределение и станет независимым государством, она будет обязана остаться в составе НАТО и взять на себя обязательства Копенгагена по соглашению.
Гренландия — это автономия в составе Датского королевства. После инаугурации на пост президента США в 2025 году Дональд Трамп назвал усилия датского правительства по обороне острова недостаточными. По его мнению, на территорию посягали Россия и Китай.