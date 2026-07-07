Трамп заявил об ухудшении отношений США и НАТО из-за разногласий по Гренландии
Отношения США и НАТО ухудшаются из-за разногласий по поводу принадлежности Гренландии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он повторил тезис о том, что остров должен перейти под контроль США.
Фото: Dogukan Keskinkilic / Reuters, Dogukan Keskinkilic / Pool / Reuters
«Ее должны контролировать США, а не Дания. Она (Гренландия.— "Ъ") важна для США, и она окружена китайскими и российскими кораблями»,— сказал господин Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита НАТО в Анкаре (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе резко смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. После этого стороны начали обсуждать оборонное сотрудничество — строительство трех американских баз в Гренландии.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».
Заявления Дональда Трампа о приобретении Гренландии и предполагаемом ухудшении отношений с НАТО являются частью более широкой тенденции его политики, направленной на пересмотр отношений США с союзниками и усиление американского влияния в Арктике. Ранее Трамп уже предлагал выкупить Гренландию у Дании, объясняя это соображениями национальной безопасности США и опасениями по поводу российского и китайского присутствия в регионе. Эти попытки сопровождались угрозами ввести дополнительные пошлины на европейские товары и даже возможностью силового захвата острова, что вызвало значительное напряжение в отношениях между США и их европейскими союзниками, а также внутри НАТО.
Европейские страны, включая Францию и Германию, выражали обеспокоенность заявлениями Трампа и обсуждали возможность отправки европейских войск на Гренландию в ответ на американские угрозы. Хотя страсти вокруг острова несколько улеглись после переговоров Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которых была согласована «рамка будущего соглашения», предусматривающая усиление военного присутствия США и права на добычу полезных ископаемых, вопрос суверенитета оставался нерешенным. Многие считали, что эти разногласия могут привести к расколу внутри НАТО, ослабляя альянс перед лицом потенциальных угроз от России и Китая.