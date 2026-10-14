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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Датский МИД призвал США проводить геологоразведку в Гренландии по закону

Если США хотят проводить в Гренландии геологоразведку нефти, газа и полезных ископаемых, им следует четко следовать предписаниям местного законодательства. Об этом заявило министерство иностранных дел Дании телеканалу TV2.
Ведомство указывает, что подписанное представителями Дании, Гренландии и США соглашение не дает Вашингтону особых прав на гренландское сырье. Это значит, что американские инвесторы не обладают какими-либо преимуществами перед европейскими, объяснил МИД.
Речь идет о соглашении о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющем американцам расширить свое военное присутствие на острове, которое страны подписали в сентябре. 14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон скоро может начать масштабные работы по разведке нефтяных и газовых месторождений.
Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп просил больше и получил, что хотел».
Дания
Гренландия
США
Европа