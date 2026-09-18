Грушко: у России и Дании есть канал по предотвращению инцидентов на море

У России и Дании есть канал по предотвращению опасных инцидентов на море, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он заверил, что все российские моряки «профессионально подготовлены» и всегда во всех ситуациях «действуют профессионально».

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Во-первых, существует разветвленная сеть двусторонних соглашений во избежание опасных военных инцидентов, инцидентов на море, где прописаны все соответствующие процедуры, которые как раз исключают возникновение таких инцидентов»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

МИД Дании 15 сентября сообщил, что российский фрегат запустил в датский вертолет сигнальные ракеты, когда тот вел «плановую фотосъемку» корабля. ЧП случилось у датского города Гедсера. Датский МИД вызвал посла России. По версии Минобороны РФ, корвет «Сообразительный» применил сигнальные ракеты для предотвращения возможной провокации в Балтийском море.