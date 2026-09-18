Грушко: у России и Дании есть канал по предотвращению инцидентов на море
У России и Дании есть канал по предотвращению опасных инцидентов на море, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он заверил, что все российские моряки «профессионально подготовлены» и всегда во всех ситуациях «действуют профессионально».
Замглавы МИД РФ Александр Грушко
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Во-первых, существует разветвленная сеть двусторонних соглашений во избежание опасных военных инцидентов, инцидентов на море, где прописаны все соответствующие процедуры, которые как раз исключают возникновение таких инцидентов»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).
МИД Дании 15 сентября сообщил, что российский фрегат запустил в датский вертолет сигнальные ракеты, когда тот вел «плановую фотосъемку» корабля. ЧП случилось у датского города Гедсера. Датский МИД вызвал посла России. По версии Минобороны РФ, корвет «Сообразительный» применил сигнальные ракеты для предотвращения возможной провокации в Балтийском море.
О том, какие меры могут входить в подобные договоренности, известно из более ранних предложений российской стороны. В 2021 году, в ходе консультаций по безопасности, Россия предлагала, в частности, открыть каналы общения по военной линии, согласовать отведение районов учений от линии соприкосновения, выработать договоренности об избежании опасных военных инцидентов — включая установление минимально допустимых дистанций сближения боевых самолетов с военными кораблями — а также принять меры по повышению безопасности полетов, например использование транспондеров. Отдельно называлась идея минимально разрешенных дистанций сближения между боевыми самолетами и боевыми кораблями и продолжения консультаций по безопасности воздушного пространства и акватории Балтийского моря.
Смысл таких механизмов — снизить риск того, что опасное сближение кораблей и авиации перерастет в инцидент: заранее согласованные дистанции, правила поведения и прямая военная связь дают сторонам возможность прояснять ситуацию и обмениваться сигналами без эскалации. Нынешний спор вокруг применения сигнальных ракет показывает, почему такие процедуры, по логике их создателей, должны срабатывать именно на этапе опасного сближения, а не после него.