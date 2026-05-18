NYT: США хотят воспрепятствовать инвестициям Китая и России в Гренландии

Представители администрации Трампа и правительства Дании в течение последних четырех месяцев ведут «за закрытыми дверями конфиденциальные переговоры» по Гренландии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне, Копенгагене и Гренландии.

Газета пишет, что в ходе переговоров США «пытаются гарантировать бессрочное пребывание американских войск в Гренландии, даже если страна получит независимость». Как подчеркивает NYT, «это бессрочная оговорка, и гренландцам это не нравится». Кроме того, США хотят получить право вето на любые крупные инвестиционные сделки в Гренландии, «чтобы исключить таких конкурентов, как Россия и Китай». Гренландцы и датчане решительно возражают против этого.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты продолжают обсуждать добычу природных ресурсов в Гренландии. Остров богат нефтью, ураном, редкоземельными элементами и другими минералами, хотя большая часть из них находится глубоко подо льдом.

Представители США и Дании не раскрывают информацию о сути переговоров по Гренландии. Известно, что со стороны США их ведет один из ключевых советников госсекретаря Марко Рубио — Майкл Нидхэм.

Евгений Хвостик