Посол РФ прокомментировал инцидент с датским вертолетом и российским фрегатом

Россия изучит обстоятельства инцидента с датским вертолетом и российским фрегатом в Балтийском море, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Он назвал действия Дании провокационными и обвинил ее в эскалации. По версии датского МИДа, российский фрегат запустил в датский вертолет сигнальные ракеты, когда тот вел «плановую фотосъемку» корабля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

Господин Барбин убежден, что инцидент свидетельствует о проблемах с коммуникацией у датской стороны. «Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата рутинной практикой вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства»,— прокомментировал ТАСС посол.

МИД Дании рассказал об инциденте 15 сентября. По данным министерства, ЧП случилось у датского города Гедсера. О каком фрегате идет речь, не уточняется. Во внешнеполитическое ведомство вызвали посла России. Кремль не стал комментировать инцидент, сославшись на незнание подробностей.