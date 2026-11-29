По словам госпожи Волк, пьяный мужчина во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного судна. Пассажир громко ругался и не реагировал на требования бортпроводников прекратить дебош. Другие пассажиры призывали его успокоиться, но он не реагировал на просьбы.