Самолет Красноярск — Москва экстренно сел из-за дебошира
В Новосибирске задержали 40-летнего пассажира, из-за действий которого самолет, следовавший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам госпожи Волк, пьяный мужчина во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного судна. Пассажир громко ругался и не реагировал на требования бортпроводников прекратить дебош. Другие пассажиры призывали его успокоиться, но он не реагировал на просьбы.
Сообщение о необходимости направить сотрудников полиции на борт поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту. После посадки сотрудники транспортной полиции поднялись на борт. Чтобы задержать нарушителя, правоохранители применили физическую силу и спецсредства, затем доставили его в дежурную часть.
На мужчину составили административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ о нарушении правил поведения на транспорте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.