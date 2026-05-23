Трамп опубликовал фото с подписью «Привет, Гренландия!»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social коллаж из своего портрета и панорамы столицы Гренландии. Его рука на изображении лежит на одной из гор Нуука. Американский президент подписал фото: «Привет, Гренландия!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе резко смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. После этого стороны начали обсуждать оборонное сотрудничество — строительство трех американских баз в Гренландии.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».