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Посол ответил на обвинения Дании в адрес России из-за нелегалов в Сеуте

Утверждения об активности пророссийских сил в ситуации с нелегалами в испанской Сеуте основаны на домыслах, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Так он ответил на комментарий министра по делам иммиграции и интеграции Дании Мортена Бедскова. Министр увидел в ситуации с резким наплывом нелегалов «признаки пророссийской активности и гибридной войны».

Посол России в Дании Владимир Барбин

Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

«Никаких доказательств противоправной деятельности России, которые могли бы быть проверены, предъявлено не было»,— сказал господин Барбин (цитата по ТАСС).

Посол добавил, что слова Мортена Бедскова основываются на домыслах «в русле фундаментальных установок ЕС и Дании на разжигание вражды к России». Евросоюз и Дания стремятся снять с себя ответственность за бедственное положение дел в сфере миграции.

Массовое проникновение мигрантов в Сеуту с территории Марокко началось в ночь на 30 июля. Для противодействия им Испания задействовала армию. Одним из следствий миграционного кризиса стал политический конфликт между Мадридом и некоторыми европейскими странами. Последние обвинили испанских социалистов в попустительстве нелегалам. В ответ испанский премьер Педро Санчес упрекнул партнеров по ЕС в отсутствии солидарности. Накануне глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из 72 тыс. мигрантов, проникших в эксклав Сеута, 70 тыс. уже отправлены обратно в Марокко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигранты ушли, обида осталась».

Фотогалерея

Мигранты в Сеуте

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Мигранты молятся на пляже в Сеуте

Мигранты молятся на пляже в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сотрудники Красного Креста раздают еду мигрантам в Сеуте, 3 августа

Сотрудники Красного Креста раздают еду мигрантам в Сеуте, 3 августа

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мигранты в очереди за водой на пляже в Сеуте

Мигранты в очереди за водой на пляже в Сеуте

Фото: Bernat Armangue / AP

Женщина общается с 12-летним мальчиком, которого испанский военный ведет к погранпункту с Марокко

Женщина общается с 12-летним мальчиком, которого испанский военный ведет к погранпункту с Марокко

Фото: Antonio Sempere / AP

Мигранты выстроились в очередь за едой в Сеуте

Мигранты выстроились в очередь за едой в Сеуте

Фото: Antonio Sempere / AP

Мигранты в Сеуте

Мигранты в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в очереди за едой

Мигранты в очереди за едой

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в Сеуте забрали соки из автомобиля, 3 августа

Мигранты в Сеуте забрали соки из автомобиля, 3 августа

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мигрант держит табличку с надписью «Убежище» на испанском языке, Сеута, 3 августа

Мигрант держит табличку с надписью «Убежище» на испанском языке, Сеута, 3 августа

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в ожидании получения гуманитарной помощи

Мигранты в ожидании получения гуманитарной помощи

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты ждут гамунитарной помощи от Красного Креста

Мигранты ждут гамунитарной помощи от Красного Креста

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Склад, в котором разместились мигранты, попавшие в Сеуту

Склад, в котором разместились мигранты, попавшие в Сеуту

Фото: Bernat Armangue / AP

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Мигранты молятся на пляже в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сотрудники Красного Креста раздают еду мигрантам в Сеуте, 3 августа

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мигранты в очереди за водой на пляже в Сеуте

Фото: Bernat Armangue / AP

Женщина общается с 12-летним мальчиком, которого испанский военный ведет к погранпункту с Марокко

Фото: Antonio Sempere / AP

Мигранты выстроились в очередь за едой в Сеуте

Фото: Antonio Sempere / AP

Мигранты в Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в очереди за едой

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в Сеуте забрали соки из автомобиля, 3 августа

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Мигрант держит табличку с надписью «Убежище» на испанском языке, Сеута, 3 августа

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты в ожидании получения гуманитарной помощи

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Мигранты ждут гамунитарной помощи от Красного Креста

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Склад, в котором разместились мигранты, попавшие в Сеуту

Фото: Bernat Armangue / AP

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