Посол ответил на обвинения Дании в адрес России из-за нелегалов в Сеуте

Утверждения об активности пророссийских сил в ситуации с нелегалами в испанской Сеуте основаны на домыслах, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. Так он ответил на комментарий министра по делам иммиграции и интеграции Дании Мортена Бедскова. Министр увидел в ситуации с резким наплывом нелегалов «признаки пророссийской активности и гибридной войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

«Никаких доказательств противоправной деятельности России, которые могли бы быть проверены, предъявлено не было»,— сказал господин Барбин (цитата по ТАСС).

Посол добавил, что слова Мортена Бедскова основываются на домыслах «в русле фундаментальных установок ЕС и Дании на разжигание вражды к России». Евросоюз и Дания стремятся снять с себя ответственность за бедственное положение дел в сфере миграции.

Массовое проникновение мигрантов в Сеуту с территории Марокко началось в ночь на 30 июля. Для противодействия им Испания задействовала армию. Одним из следствий миграционного кризиса стал политический конфликт между Мадридом и некоторыми европейскими странами. Последние обвинили испанских социалистов в попустительстве нелегалам. В ответ испанский премьер Педро Санчес упрекнул партнеров по ЕС в отсутствии солидарности. Накануне глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что из 72 тыс. мигрантов, проникших в эксклав Сеута, 70 тыс. уже отправлены обратно в Марокко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигранты ушли, обида осталась».