Премьер Дании раскритиковала лидеров Финляндии и Норвегии за разговор с Путиным
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По ее словам, о телефонном разговоре не предупредили европейских коллег.
«Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Это не согласовано ни с кем из нас»,— сказала Метте Фредериксен в интервью датскому телеканалу TV2. По ее словам, она не видит признаков готовности России к миру с Европой. «Я думаю, мы должны сохранить Европу единой, вместо того, чтобы действовать в одиночку»,— подчеркнула датский премьер.
27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стере обсудили с Владимиром Путиным по телефону предстоящие трехсторонние контакты по Украине в Абу-Даби, режим тишины в Алешках и минувшие на прошлой неделе переговоры российского лидера с переговорщиками из США. Стороны договорились продолжать прямые контакты. Разговор состоялся по инициативе Норвегии и Финляндии.