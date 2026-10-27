Премьер Дании раскритиковала лидеров Финляндии и Норвегии за разговор с Путиным

«Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Это не согласовано ни с кем из нас»,— сказала Метте Фредериксен в интервью датскому телеканалу TV2. По ее словам, она не видит признаков готовности России к миру с Европой. «Я думаю, мы должны сохранить Европу единой, вместо того, чтобы действовать в одиночку»,— подчеркнула датский премьер.