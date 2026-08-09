В рамках борьбы с ИИ датских школьников обяжут устно защищать письменные работы

Министерство образования Дании ввело правило, в соответствии с которым старшеклассники должны будут устно защищать свои письменные экзаменационные работы. Мера вводится для борьбы с недобросовестным использованием школьниками искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишут The Guardian и CNN.

Другой мерой будет рекомендация писать экзаменационные эссе не дома, а в школе. Действия на компьютерах, на которых школьники пишут работы, будут отслеживаться. Написание такого рода эссе — часть экзаменов в Дании, их ежегодно пишет около 9 тыс. учащихся.

«К сожалению, у нас есть проблема с обманом с помощью ИИ в старших классах. Действовать нужно немедленно»,— заявил министр образования Дании Магнус Хойнике. Как он утверждает, такие меры должны способствовать тому, чтобы «ИИ не подрывал знания учащихся и не в последнюю очередь их способность думать самостоятельно».

Яна Рождественская