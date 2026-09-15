МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом

МИД Дании сообщил, что в один из вертолетов датских ВВС запустили сигнальные ракеты, когда он проводил «плановую фотосъемку» российского фрегата. Ведомство назвало инцидент «совершенно неприемлемым» и вызвало российского посла.

ЧП случилось у датского города Гедсера. Дату и другие подробности в министерстве не привели. О каком фрегате идет речь, также не уточняется. «Посол России был вызван для беседы по поводу данного инцидента»,— указано в пресс-релизе датского МИДа в соцсети X.