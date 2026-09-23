Трамп просил больше и получил, что хотел

США, Дания и Гренландия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее американцам расширить свое военное присутствие на этом стратегически важном острове и делающее его фактически недоступным для незападных стран. Это не то, чего хотел президент США Дональд Трамп, стремившийся сделать Гренландию американской территорией, но не факт, что ему удалось бы столь быстро добиться от Дании и ее автономии столь широких гарантий, если бы он не требовал большего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент США Дональд Трампа (слева направо) на церемонии подписания соглашения

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент США Дональд Трампа (слева направо) на церемонии подписания соглашения

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP

Участвовавшие в церемонии подписания соглашения президент США Дональд Трамп, премьеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен не скупились на восторженные эпитеты. Американец назвал документ «грандиозным успехом», датчанка заявила о «новой вехе», а гренландец добавил, что «соглашение выгодно для всех сторон».

Глядя на счастливые лица участников церемонии, состоявшейся 22 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН, трудно было себе представить, что еще несколько месяцев назад США требовали отдать или продать им Гренландию, намекая на готовность в случае отказа отжать остров силой, а Дания и Гренландия впервые в своей истории проводили учения по отражению американского вторжения.

После того как новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны было подписано, журналист спросил у Дональда Трампа, доволен ли он сделкой и не будет ли он более пытаться завладеть Гренландией, на что американский президент ответил загадочной улыбкой. Когда текст соглашения появился на сайте Белого дома, стало понятно, чему он так радовался.

Гренландия остается датской автономией, но подписанный документ дает США столь широкие права, что вполне можно говорить об их частичном контроле над островом.

Во-первых, США получают право на модернизацию и расширение военно-космической базы Питуффик (бывшая Туле), а также на создание двух новых объектов в Нарсарсуаке и Местерсвиге. Кроме того, соглашение открывает юридическую возможность для размещения дополнительных военных баз по ускоренной процедуре через Постоянный комитет.

Как поясняет в колонке для “Ъ” (полная версия размещена на сайте “Ъ”) научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков, США решили после длительного периода постепенного сокращения военной деятельности на острове (пик пришелся на 1950-е — начало 1960-х годов) вновь ее расширить.

За последнее время можно было, по словам эксперта, прочесть много неграмотных публикаций с тезисами а-ля «военная деятельность США на острове и так почти не ограничена, непонятно, чего хочет Трамп». «Дело в том, что широкая свобода была предоставлена в первой редакции американо-датского договора по Гренландии 1951 года, а с тех пор Вашингтон согласился закрыть практически все военные объекты на острове, и в редакции этого же договора от 2004 года было прямо указано, что авиабаза Питуффик (Туле) на севере острова является единственным военным объектом США»,— отмечает Александр Ермаков.

В Нарсарсуаке и Местерсвиге речь, по его мнению, будет идти о небольших пунктах базирования патрульных самолетов и беспилотников, предназначенных для контроля Северной Атлантики и Арктики, хотя, по словам эксперта, нельзя исключать и иную активность, вплоть до размещения ударных вооружений или систем ПРО. Сейчас трудно предсказать, но однозначно речь идет о модернизации систем наблюдения за космическим пространством — последние десятилетия база в первую очередь служила для этой цели.

Что же касается базы Питуффик, то в новом соглашении отдельной строкой отмечено, что стороны согласны на размещение там элементов создаваемой по указу Дональда Трампа системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол». «Возможно, под этим подразумевается развертывание противоракет, так как вряд ли простая модернизация радара требовала бы отдельной статьи в соглашении»,— полагает Александр Ермаков.

Напомним, ранее российские официальные лица не раз называли концепцию «Золотого купола», подразумевающую среди прочего выведение перехватчиков в космос, «дестабилизирующей». При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что, если США разместят элементы этой системы в Гренландии, Россия будет вынуждена принять контрмеры.

«Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции "Золотой купол"… Это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты будут к этому вполне готовы»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Между тем, по словам Александра Ермакова, нельзя исключать также и модернизацию инфраструктуры базы для более частого и долгого базирования авиации: все же изначально Туле, на которой сейчас расположено всего около 150 американских военнослужащих и небольшое количество техники, была базой подскока стратегических бомбардировщиков.

«Для США полезным для контроля Северного морского пути и, шире, Арктики может быть организация там постоянного базирования патрульных самолетов и БПЛА большой дальности. А для обеспечения ПВО острова и подступов к США — развертывание инфраструктуры для более частого и долгого базирования истребителей»,— рассуждает эксперт ИМЭМО.

В качестве бонуса для местного населения Пентагон обязался отдавать приоритет гренландским коммерческим предприятиям при заключении контрактов на строительство, обслуживание и демонтаж инфраструктуры своих военных баз.

Во-вторых, по новому соглашению США получают гарантированное право свободного передвижения своих вооруженных сил, авиации и кораблей между своими военными объектами на острове по суше, воздуху и морю, включая территориальные воды Гренландии. Подлодкам обеспечивается скрытое перемещение подо льдами без ограничений, кроме случаев особого согласования.

В-третьих, США фактически получают право блокировать любые попытки стран, не входящих в НАТО и Евросоюз, закрепиться на острове, привлекательном в том числе с точки зрения наличия редкоземельных металлов. К экономическому развитию Гренландии некоторое время назад активный интерес проявляли китайцы в рамках своей концепции «Полярного шелкового пути». Однако из-за возражений США практически все крупные инфраструктурные и горнодобывающие проекты Китая были в итоге заморожены или полностью закрыты гренландскими и датскими властями. Новое соглашение дает США официальный инструмент для блокирования подобных сделок на раннем этапе.

И в-четвертых, из документа следует, что, если Гренландия реализует свое право на самоопределение и станет независимым государством, она обязана автоматически остаться в составе НАТО и принять на себя все военные обязательства Копенгагена по новому соглашению с США с первого дня суверенитета. Иными словами, новое соглашение де-факто фиксирует бессрочное военное присутствие Соединенных Штатов на острове вне зависимости от его политического будущего.

Датские и европейские комментаторы и СМИ почти единодушно оценивают сделку как выгодную для Копенгагена и Европы в целом, напоминая, что изначально США хотели куда большего и были готовы добиваться этого силой.

Американские наблюдатели и СМИ хотя и признают, что для Дональда Трампа это важная внешнеполитическая победа накануне предстоящих промежуточных выборов, но тоже каждый раз подчеркивают, что еще недавно он хотел совсем другого. Вопрос, однако, в том, получил ли бы президент США соглашение, дающее ему бессрочный частичный контроль над Гренландией, если бы изначально он не требовал ее целиком и полностью?

Елена Черненко