Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата
Российский военный атташе объявлен персоной нон грата в Дании. О решении правительства выслать его из страны 20 ноября на пресс-конференции сообщил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.
По словам министра, о высылке атташе российскому послу сообщили на встрече в МИД Дании. «Военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней», — сказал господин Расмуссен.
Москва намерена ответить на действия Копенгагена зеркальными или иными дипломатическими мерами, заявила «Интерфаксу» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также выразила сомнение в достоверности обстоятельств, которыми датская сторона обосновала высылку российского представителя.